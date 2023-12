Simona Ventura, incidente improvviso: “Si è strappata il collo” | A rivelarlo è stato lui

Una rivelazione che riguarda la nota conduttrice Simona Ventura è stata palesata: si tratta di qualcosa che ha preoccupato i fan.

Anche quest’anno siamo nel pieno della gara più seguita del sabato sera televisivo, un programma che racconta come le celebrità e le persone in generale siano sempre pronte a mettersi in gioco in nuove avventure.

Stiamo parlando, ovviamente, della trasmissione Ballando con le Stelle, condotta ormai da diversi anni dalla grande Milly Carlucci, che con la sua classe e la sua competenza ha conquistato davvero tutti.

Quest’anno c’è stata una grandissima attesa prima di venire a conoscenza dei nomi che avrebbero popolato la competizione, e oggi possiamo dire che le aspettative di tanti fan sono state soddisfatte, visto la partecipazione di personalità più che di eccezione nel programma.

In questi giorni, una novità che riguarda una delle partecipanti, la famosissima Simona Ventura, è venuta a galla spargendo ansia.

Ventura, cosa è successo

La novità è stata diffusa sul social network Instagram da un altro dei partecipanti più chiacchierati della trasmissione: Teo Mammucari.

Il comico e conduttore è al centro dell’attenzione anche sui social, infatti ha deciso di fare una performance pensata proprio per i suoi follower invece che per il palco di Ballando: vediamo cosa ha detto.

La canzone di Teo

Con la sua consueta ironia, Teo Mammucari ha deciso di fare una specie di sommario dedicato al programma di cui è partecipante, creando un elenco quasi tragicomico.

“Paola Perego si è fatta male porta le stampelle, al ripescaggio purtroppo non potrà tornare; Simona Ventura ha rischiato cadendo alle prove e si è strappata il collo, mentre Giovanni Terzi ha detto ragazzi respiro solo con un polmone…”: questa la canzoncina cantata con chitarra su Instagram, alla quale si deve concedere almeno il pregio della comprensibilità visto i sottotitoli che sono stati inclusi. Insomma, l’ironia di Teo è incommensurabile, e può permettersi di fare dell’umorismo visto che le situazioni che descrive, un po’ esagerandole, sono in realtà assolutamente non gravi e risolvibili, pertanto le risate che ha suscitato nei commenti sono, giustamente, del tutto prive di sensi di colpa e cattiveria. Nei commenti, i follower sono preda di non poca ilarità e festeggiano la simpatia di Mammucari.