X-Factor, addio Morgan: “Ecco cosa è successo” | La verità non è come sembra

Ormai è tutto finito, ma lui persiste: la verità non è stata rivelata, parla con il collo schiacciato dal piede dei ‘poteri economici’.

Quanto a lungo si può andare avanti nel negare una realtà basata su evidenze? Chiedetelo a Morgan, che dalla sua eliminazione da “X-Factor” non ha smesso un attimo di difendersi.

Il celebre artista e frontman dei Bluevertigo non è certo nuovo alle polemiche: nel corso dei suoi anni in televisione ne ha fatto il suo pane quotidiano.

Tuttavia sono in molti a ritenere che questa volta, tra insulti di fronte alle telecamere e dietro le quinte, abbia esagerato.

La verità, stando a sentirlo, sarebbe un’altra: la sfida tra Morgan e i poteri forti persiste anche dopo la finale del programma.

In diretta dalla Scala per esprimere il suo disappunto

Dopo la partecipazione alla Prima del ‘Don Carlo’ alla Scala, l’artista ha ammesso che la sua avventura nel talent show non è terminata nel migliore dei modi; ciò era intuibile, data la sua eliminazione improvvisa, ma sembra che il cantante non riesca proprio a farsi andare giù quanto accaduto, e che non veda l’ora di parlarne pubblicamente. “È finita in maniera terribile. Il fatto che non abbia vinto la musica ma i poteri economici è terribile“, ha dichiarato Morgan, presente nel foyer del celebre teatro milanese.

L’artista ha sottolineato quanto tenesse al lato umano dell’esperienza, affermando che il suo intento era portare tutto a un livello artistico, ma ciò non è stato possibile a causa dei poteri forti ed economici che controllano ciò che sta dietro alle trasmissioni televisive. Restio come sempre a riconoscere i propri difetti, Morgan punta il dito contro la gestione di Sky, ma non solo.

Contro Fedez fino alla fine: rifiuta l’invito alla finale

Intervistato, Morgan ha ribadito più volte la sua intenzione di voler rivoluzionare la trasmissione, a cui è legato fin dagli esordi televisivi, ad un livello più alto ed artistico piuttosto che a una mera operazione commerciale; ritiene che questo aspetto umano sia stato messo da parte nelle ultime edizioni del programma, una realtà che lo ha profondamente deluso. Nonostante sia stato richiamato per partecipare alla finale del programma, ha scherzato sul fatto di aver dovuto seguire gli eventi tramite i commenti su Instagram a causa di altri impegni.

Di tutte le diatribe, le polemiche e gli scontri, quello che proprio non riesce a superare sembrerebbe essere quello avvenuto con Fedez, che ha visto Morgan rilasciare dichiarazioni non desiderate sullo stato di salute mentale e fisica del collega. Il cantante ha sottolineato l’importanza del rispetto e ha ribadito che non ha mai cercato una guerra con nessuno, ma si è sentito preso in giro fin dall’inizio, in particolare durante il litigio con il rapper milanese. Solo contro tutti, Morgan continua la sua battaglia.