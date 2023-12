Fuori dalla programmazione, l’amatissimo programma Rai non va più in onda | Ecco il motivo

Un altro stravolgimento nei palinsesti della Rai: uno dei programmi più amati del Servizio Pubblico è stato misteriosamente cancellato.

In casa Rai è tempo di tirare le somme sulla prima parte della programmazione che ha interessato la tv di Stato.

Com’è noto, molti programmi sono stati cancellati a causa dei bassissimi ascolti registrati, mentre tanti altri sono stati promossi.

Nelle ultime ore, però, un’indiscrezione racconta di un altro show della Rai improvvisamente cancellato: i motivi sono poco chiari.

Rai, cancellato un amato programma

Tra i programmi più seguiti della Rai vi è senza dubbio Citofonare Rai 2, lo show della domenica mattina condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Le due sono riuscite a fidelizzare il pubblico del secondo canale della tv di Stato e, settimana dopo settimana, hanno registrato ascolti eccellenti. Proprio per questo motivo, i vertici di Viale Mazzini avevano pensato di trasmettere uno spinoff di Citofonare Rai 2 sperimentando un appuntamento in prima serata.

La decisione, presa dai vertici con il benestare della Ventura e della Perego, era stata già annunciata al pubblico da casa con tanto di data stabilita: il prossimo 28 dicembre. Tutto, quindi, sembrava essere pronto per portare Simona Ventura e Paola Perego in prima serata ma, secondo quanto spifferato da Tvblog, tutto sarebbe saltato. L’appuntamento in prime time con Citofonare Rai 2 non è slittato a data da destinarsi, ma è stato proprio eliminato dal palinsesto. Il motivo pare sia meramente economico: una trasmissione simile avrebbe richiesto un budget troppo alto per portare alcuni personaggi in prima serata.

Cosa ne sarà di Citofonare Rai 2

Il programma, ideato da Paola Perego con l’autrice tv Serena Costantini, è in onda dal 2021 e, nel corso degli anni, è stato confermato dalla Rai proprio grazie all’alto gradimento ottenuto dal pubblico da casa. Settimana dopo settimana, nonostante anche le variazioni subite e causa degli appuntamenti sportivi che hanno fatto slittare lo show, gli ascolti sono notevolmente aumentati e domenica 10 dicembre scorso Citofonare Rai2 è arrivato a superare la media del 6% di share nella seconda parte.

Gli ascolti positivi, dunque, non influiranno sulla riconferma dello show nella sua classica programmazione della domenica mattina, mentre per vedere Simona Ventura e Paola Perego in prima serata ci si dovrà accontentare – per il momento – di Ballando con le stelle, dove partecipano come concorrenti dello show guidato da Milly Carlucci. Ad oggi, dunque, per le due conduttrici non è prevista una prima serata.