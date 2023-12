Ballando con le stelle, il racconto è da brividi | Non è morto per un soffio

Il protagonista del popolare spettacolo di ballo si racconta tra miracoli e riflessioni: la sua esperienza oltre “Ballando con le Stelle”.

Uno dei protagonisti assoluti della più recente edizione del programma “Ballando con le Stelle”, condotto da Milly Carlucci, in questi giorni si è aperto ad una confessione che ha fatto tremare gli spettatori.

Talvolta, nella vita, assistiamo a o ci rendiamo partecipi di avvenimenti inspiegabili, come salvataggi miracolosi.

Anche nel suo caso, quanto gli è accaduto non ha trovato una spiegazione razionale: la logica lo avrebbe voluto morto, ma l’attaccamento alla vita e un intervento miracoloso lo hanno tenuto tra noi.

A raccontarlo è lui stesso, in una riflessione emozionante e profonda regalata ai fan del programma.

La rivelazione in un’intervista esclusiva: vivo per miracolo

Nell’ultimo numero del settimanale DiPiù il giornalista Antonio Caprarica, in questi giorni sugli schermi televisivi in qualità di concorrente di “Ballando con le Stelle”, si è aperto in un’intervista esclusiva nella rubrica “Io e Dio”, raccontando esperienze di vita sorprendenti e condividendo riflessioni profonde sulla fede e sulla spiritualità. Caprarica ha svelato di aver vissuto situazioni limite, definendole così: “Nella mia vita ho avuto diversi segnali, che chiamerei addirittura miracoli“, ha dichiarato.

Tra le vicissitudini, ha ricordato di essere stato travolto da un autobus mentre era in bicicletta, uscendone illeso, e di essersi ribaltato con la sua auto, ma ancora una volta senza subire danni gravi. In merito a questi episodi, il concorrente ha dichiarato: “La spiegazione razionale delle cose non è in grado di spiegare tutto”. Questo ha alimentato la sua percezione di dover ancora “assaporare molte cose nella vita”, una consapevolezza emersa anche durante la sua partecipazione a “Ballando con le Stelle”.

Una fede che per lui è sinonimo di amore assoluto

Caprarica ha poi parlato della sua visione della fede, definendosi un credente “ad intermittenza” e non chiaramente ateo. Rispondendo alla domanda sul perdono, ha affermato che per lui è sinonimo di amore e che chi predica amore non può fare a meno di perdonare il prossimo. Ha inoltre sottolineato la sua concezione del peccato come mancanza di rispetto verso Dio e gli uomini, aggiungendo che il concetto di peccato è mutevole nel tempo.

Infine, l’artista ha condiviso la sua visione dell’Aldilà come un luogo di infinita quiete, appagamento e gioia. Ha confessato di non poter risolvere tutti i dubbi sull’esistenza di Dio e di continuare a cercare conferme, mantenendo aperta la porta a una possibile conversione in futuro. L’intervista a Antonio Caprarica si rivela un viaggio emozionante tra miracoli, riflessioni sulla fede e la ricerca di significato, mostrando il lato più intimo e spirituale del celebre concorrente di “Ballando con le Stelle”.