Myrta Merlino, decisione improvvisa dei vertici Mediaset | Nuova rivoluzione alle porte

Quanto sta accadendo è l’inevitabile conseguenza di scelte sbagliate: qualcosa non funziona, ed è tempo di cambiamenti anche per lei.

Myrta Merlino da mesi sta soffrendo l’essere il volto stesso di una rivoluzione mediatica fallimentare, ed è proprio lei ad essersi ritrovata senza terreno solido sotto i piedi.

A svelarlo è un annuncio shock, che rivela il prossimo passo nella strategia Mediaset per incrementare ascolti dai numeri sempre più disperati.

Tuttavia, anche senza indiscrezioni o voci, era evidente ormai da tempo che la vita della Merlino a Mediaset non sarebbe stata delle più semplici.

Occorreva una soluzione per non finire nel dimenticatoio, e i vertici Mediaset sembrano averla trovata: cosa accadrà alla conduttrice?

Una strategia per cambiare le sorti dell’emittente

In questo periodo, un vero e proprio scontro per gli ascolti si è scatenato tra due tra le trasmissioni pomeridiane più seguite: “Pomeriggio Cinque” e “La Vita in Diretta”. Nonostante Alberto Matano, conduttore di quest’ultima trasmissione, goda di un successo incontestabile nei dati auditel, Mediaset sembra essere pronta a una strategia più aggressiva per rafforzare la concorrenza: rubare gli ospiti. Il giornalista Giuseppe Candela ha rivelato l’indiscrezione, parlando di un acceso scontro tra le due emittenti per assicurarsi opinionisti e ospiti frequenti delle trasmissioni.

La tattica di Mediaset sembrerebbe essere quella di contattare coloro che spesso appaiono nel programma di Matano, con l’intento di portarli dalla parte di Myrta Merlino. Le voci suggeriscono che Mediaset stia mettendo in atto una spinta significativa per migliorare gli ascolti di “Pomeriggio Cinque”. Chicco Sfondrini è stato designato come nuovo autore della seconda parte del programma, con l’aggiunta del giornalista di Chi, Alessio Poeta, alla squadra. Si parla di una “guerra a Vita in Diretta” per attirare opinionisti, giornalisti e avvocati, con offerte di compensi raddoppiati o addirittura triplicati, promesse e contratti.

Perenne calo di ascolti: urge un cambiamento

Il focus di questa mossa, da molti ritenuta sleale, sembra concentrarsi sulla seconda parte di “Pomeriggio Cinque”, quella che registra minori ascolti. Mentre la prima parte mantiene uno share medio del 16%, il secondo segmento scende di 3 punti: un cambiamento notevole. Myrta Merlino sembra determinata a arricchire la sua squadra con volti provenienti dal competitor, al fine di coinvolgere un pubblico più ampio e attrarre gli spettatori abituali de “La Vita in Diretta”. La tensione tra le due reti è palpabile, e i rumor indicano che la situazione sia particolarmente difficile a “Pomeriggio Cinque”.

Nonostante l’obiettivo di rendere il programma meno “trash”, la Merlino non sta ottenendo i risultati sperati, con ascolti che tardano a premiare la sua gestione. Inoltre, si parla di una possibile sostituzione della conduttrice, ipotesi che è stata respinta da Pier Silvio Berlusconi, almeno per questa stagione. Tuttavia, i retroscena indicano che la Merlino potrebbe avere scarsa autorità decisionale, trovandosi a dover accettare regole e decisioni già prese senza poter influire. La guerra degli ascolti tra i due programmi si intensifica, con Mediaset pronta a ogni mossa strategica per riconquistare la vetta.