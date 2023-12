“La Rai ferma il programma”: cancellato uno show popolare | Incredulità tra i telespettatori

La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire: stop a uno degli show più innovativi dell’emittente, la conduttrice attende il verdetto.

L’avvicinarsi dell’inizio del 2024 non segna solo grandi cambiamenti di vita e propositi, ma anche modifiche ai palinsesti televisivi.

Con queste modifiche, è inevitabile che alcuni show vengano fermati e cancellati, mentre nuove proposte entrano a far parte delle trasmissioni.

Anche Rai inizia ad accennare novità in tal senso, ma non tutte riscontrano il favore del pubblico, e non sempre esse vengono considerate positive per l’emittente.

È questo il caso di un programma molto popolare che, stando alle recenti indiscrezioni, si avvicinerebbe ad un finale inatteso e giunto troppo in fretta.

La colpa è dello share, ma è davvero così basso?

Il futuro de “Il Cantante Mascherato” sembra essere avvolto da un’ombra di incertezza poiché, secondo le ultime notizie, il popolare show condotto da Milly Carlucci potrebbe essere messo in panchina dopo quattro edizioni. A riportare la notizia è Giuseppe Candela su Dagospia, sottolineando che il motivo principale sarebbero gli ascolti che non hanno raggiunto livelli entusiasmanti. La quarta stagione ha totalizzato uno share non eccellente, con il fondo toccato dalla quinta e penultima puntata, che ha raggiunto solo il 14,8%.

Si tratta di uno share molto basso per uno show serale. Per questa ragione il programma, che ha segnato la sua presenza sul palinsesto televisivo italiano con quattro edizioni, potrebbe non tornare nel palinsesto a partire da gennaio 2024. Le critiche riguardano sia gli ascolti non stellari che i costi elevati del programma, considerati eccessivi in proporzione al ritorno economico dell’emittente. Rai Uno, alla luce di questi fattori, avrebbe deciso di mettere in pausa il format, salvo eventuali colpi di scena che potrebbero cambiare la situazione.

Milly Carlucci si pronuncia sulla questione: speranza per il futuro

La conduttrice Milly Carlucci ha commentato la situazione, dichiarando che, nonostante le aspettative in termini di ascolti, il programma rappresenta un investimento importante. Ha sottolineato la competitività della Rai Uno rispetto alle altre reti generaliste e ha ribadito il successo ottenuto in 100 confronti con la concorrenza, celebrando la centesima vittoria. Carlucci ha anche riconosciuto la sfida in corso, soprattutto considerando la competizione di programmi televisivi di risonanza come il “Grande Fratello”.

La conduttrice ha concluso il suo commento esprimendo la speranza che, nonostante le avversità, la fortuna sia dalla parte de “Il Cantante Mascherato” e che il programma possa continuare a brillare, vincendo in una competizione televisiva sempre più accesa. Il destino del programma rimane incerto, ma i fan potrebbero sperare in sorprese dell’ultimo minuto o in possibili modifiche che potrebbero portare a una rinascita del “Cantante Mascherato” in futuro.