‘Da una che si è sposata su Sky…’: Ilary Blasi fatta a pezzi | Una sua collega ha sputato tutto

Ilary Blasi finisce nel mirino di una collega: per la conduttrice Mediaset parole al vetriolo dopo il documentario Unica.

La fine del lungo matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti continua ad animare il gossip, soprattutto dopo il documentario Netflix in cui lei ha raccontato tutta la (sua) verità.

Dalla felicità delle nozze alla scoperta dei tradimenti fino al ratto delle scarpe e delle borse, senza dimenticare la parentesi dedicata ai Rolex.

Così Ilary Blasi ha spiattellato tutto ad una platea di spettatori curiosi. Ma qualcuno non ha affatto apprezzato la sua scelta e ha sparato a zero contro di lei.

Ilary Blasi, la collega la demolisce

La scelta di Ilary Blasi di raccontare tutti i segreti del matrimonio con Francesco Totti con un documentario non è piaciuta ad una fetta di pubblico. Se molti avevano evitato di criticare l’intervista fiume rilasciata dall’ex calciatore al Corriere della sera poco dopo l’ufficializzazione della separazione dalla moglie, nel caso della scelta di Ilary sono stati molto meno benevoli. La conduttrice, infatti, è stata additata da qualcuno e, proprio una collega, ha sentenziato con parole dure nei suoi confronti.

L’attacco duro e per niente velato contro Ilary è arrivato da Paola Ferrari, giornalista sportiva che da anni è volto di note trasmissioni Rai. Conosciuta per essere una donna senza troppi peli sulla lingua, la Ferrari non ha esitato a commentare il documentario Unica in una intervista per La Verità. La giornalista sportiva ha condannato la scelta della Blasi, sostenendo che certe cose vadano gestite tra le mura della propria casa.

La condanna di Paola Ferrari

“Se ne sentono di tutti i colori su tutti, da sempre. Ai pettegolezzi però io credo sempre poco – ha spiegato Paola Ferrari prima di addentrarsi nella querelle che vede protagonisti Totti e la Blasi – . Adoro Francesco Totti anche se sono milanista. Erano una bella coppia, e mi dispiace. Un po’ come mi sono dispiaciuta per la fine tra Al Bano e Romina. Ma quello era un altro tipo di dolore. Quella sofferenza che va vissuta in silenzio”.

Poi l’affondo su Unica. “Per quanto riguarda la serie tv so come funziona, per esperienza: soprattutto per questo tipo di documentari l’importante è la commercializzazione dell’evento. Lo si fa, se si ha qualcosa da dire – ha aggiunto ancora la Ferrari – . Se ci si è sposati in diretta Sky, non ci si può poi lamentare di avere addosso gli occhi dei media. Però, sarà che sono all’antica, io preferisco che certe cose restino sempre nel privato. Anche perché ci sono i figli, che guardano”.