“Ci siamo separati un’altra volta”: Carmen Russo, il marito lo rivela | La verità non è come sembra

Tutta la verità sulla fine delle nozze tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: dietro al gossip si nasconde ben altro.

Da alcuni giorni, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi sono finiti su tutte le pagine dei media nazionali divenendo protagonisti del gossip nostrano.

I due ballerini, sposati da quarant’anni e genitori della piccola Maria, avrebbero messo fine al lungo matrimonio.

La notizia è stata trattata da tutte le televisioni nazionali, dalle radio e dalla carta stampata, così Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno deciso di vuotare il sacco.

Crisi tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi?

“Esistono tanti periodi complicati, ma io ed Enzo Paolo abbiamo un potere straordinario: ogni volta che succede qualcosa che potrebbe sfociare in una tragedia, facciamo in modo di recuperare”: con queste parole Carmen Russo aveva raccontato a Monica Setta in Donne al bivio, del momento difficile vissuto da lei e il marito. “Il nostro è un amore fatto di chiarimenti e confronti. Io non so perdonare, a volte non so come mandare giù certi bocconi… E lui è come me – ha continuato la ex ballerina, insinuando il dubbio che anche il suo matrimonio fosse giunto al capolinea – . Proprio per questo ci scontriamo e confrontiamo. Questo però non fa finire una storia d’amore, la rafforza, semmai”.

Tutti i media nazionali, quindi, hanno iniziato a vociferare della fine delle nozze tra la Russo e Turchi, parlando anche della possibile esistenza di un altro uomo nella vita di Carmen. Così, a distanza di ore durante le quali la coppia è stata la grande protagonista del gossip nostrano, è arrivata la verità dei due sui social. Con un video pubblicato su Instagram, Enzo Paolo Turchi ha annunciato: “Ci siamo lasciati di nuovo…ma solo noi non lo sappiamo!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carmen Russo (@carmenrussoreal)

Tutta la verità di Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi

Con un video-gag di cui sono stati protagonisti, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi hanno ironizzato sulle notizie fake riguardanti la fine del matrimonio. “Una notizia così importante che solo noi non sappiamo! È su tutti i social! La nostra è una famiglia strana: tutti lo sanno e noi non lo sappiamo: anche oggi ci siamo separati!”, ha scherzato l’ex ballerino con la moglie.

“No! Un’altra volta ci siamo separati! – ha replicato Carmen con fare ironico, mentre il marito ha aggiunto – .Devo fare i bagagli? No, scusate…aspettiamo dopo Natale! Ci separiamo dopo le feste…intanto facciamo gli auguri a tutti!”.