Addio Vaporidis, l’annuncio coglie tutti di sorpresa | Per l’ex naufrago una nuova vita

Nicolas Vaporidis cambia completamente vita: per l’ex naufrago de L’Isola dei famosi si chiude un capitolo importante.

Agli inizi del duemila, Nicolas Vaporidis ottenne grandissimo successo grazie al ruolo di protagonista nel film Notte prima degli esami.

Da quel momento, la sua carriera nel mondo cinematografico sembrava essere destinata a decollare, ma tutto è stato stravolto qualche anno più tardi.

L’ultima apparizione sullo schermo di Vaporidis è stata in occasione della partecipazione a L’Isola dei famosi. Ma, dopo quell’esperienza, lui ha deciso di cambiare definitivamente pagina.

Nicolas Vaporidis, addio allo spettacolo

Nicolas Vaporidis è stato uno dei grandi protagonisti di quel genere di film che vengono classificati come “teen movie” e che hanno avuto grande riscontro negli anni duemila. L’attore ha lavorato per registi come Paolo Genovese, Fausto Brizzi o Leonardo Pieraccioni, mentre nel 2017 c’è stata la grande occasione con Ridley Scott per il film Tutti i soldi del mondo. Poi, però, il telefono di Vaporidis ha iniziato a suonare sempre meno. “La popolarità è subdola, una droga. E il mondo dell’intrattenimento è bastardo: finché secondo alcuni – o il sistema – funzioni, vai avanti; dopodiché, next”, ha raccontato lui a Vanity Fair.

Vista la mancanza di richieste da parte del cinema, Vaporidis ha deciso di volare a Londra e nel 2019 ha aperto un ristorante, Taverna Trastevere, dove ha iniziato a lavorare partendo dal basso: come cameriere. Poi nel 2022 è tornato sul piccolo schermo come concorrente de L’Isola dei famosi. È riuscito a resistere per ben 100 giorni in Honduras vincendo il montepremi finale ma, al rientro a casa, ha preso una importante decisione: quella sarebbe stata la sua ultima volta davanti alle telecamere.

Nicolas Vaporidis dopo L’Isola dei famosi

“Ho partecipato all’Isola dei famosi 2022 per congedarmi dal sistema, arrivederci e grazie”: con queste parole, l’attore di origini romane ha annunciato l’addio al mondo dello spettacolo. “Poi, ho chiesto un sacco di soldi e me li hanno dati. L’equivalente di sei, sette anni di stipendio del nostro general manager a Londra – ha continuato Vaporidis – . Odiavo stare lì, mi vergognavo come un ladro: altro che esperienza di vita! Ma mi avrebbe dato una bella sicurezza economica”.

La sua partecipazione al reality show di Canale 5, quindi, è stata dovuta solo al bisogno di avere una certezza economica. “Da regolamento, se avessi lasciato non avrei preso nulla. Allora, sorprendendomi di me stesso, ho resistito. Fino alla fine – ha sottolineato – . Cento giorni, l’edizione più lunga, con 14 chili persi. La mia preoccupazione era non trascendere mai durante le discussioni, non mettere in imbarazzo i miei cari. È stato il mio ultimo giro di giostra“.