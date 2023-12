Grande Fratello, dal brutto male ai pensieri suicidi | Un volto del programma fa piangere l’Italia

Il brutto male e i pensieri suicidi: il protagonista del Grande Fratello racconta tutta la sua verità e commuove i fan.

Le storie dei protagonisti del Grande Fratello animano le dinamiche del reality show, ma non tutte vengono a galla quando i concorrenti sono all’interno della casa di Cinecittà.

Spesso accade che, proprio quando le luci dei riflettori si spengono, alcuni dei volti diventati popolari grazie al programma di Canale 5, affrontino situazioni e momenti destinati a far discutere.

È quello che è accaduto ad un ex protagonista del reality show, quando il programma tendeva ad ospitare all’interno delle mura del Grande Fratello i così detti Vip.

Gf Vip, una triste storia

La passata edizione del Grande Fratello Vip è stata sicuramente una delle più discusse e chiacchierate di sempre. Già dalla prima settimana si capì che il programma e i concorrenti che lo stavano portando avanti avrebbero potuto dar vita a situazioni destinate a far discutere molto il pubblico e i media. Il caso Marco Bellavia finì sulle pagine di tutti i giornali e, come conseguenza del bullismo di cui fu vittima l’ex volto di Bim Bum Bam, Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci vennero rispediti subito a casa.

E, proprio il costumista che venne ferocemente criticato dai telespettatori, ha voluto condividere il periodo buio vissuto quando, uscito dal Grande Fratello Vip, il “telefono ha smesso di squillare” e lui ha iniziato ad avere pensieri suicidi. Intervistato da Il Riformista, Giovanni Ciacci ha voluto rendere pubblica la sua depressione nel tentativo di mandare un messaggio importante a chi ne soffre.

Giovanni Ciacci si confessa

“Non sto bene, è stato un anno davvero difficile, il telefono ha smesso di squillare, mi sono ritrovato da solo e nella mia mente sono apparsi i mostri – ha iniziato a spiegare lui – . In questo momento l’HIV è passata in secondo piano, ora sto combattendo contro la depressione, è subdola e ti annienta”. Dopo il Grande Fratello Vip, quindi, Ciacci è caduto nel baratro della depressione confessando di aver passato anche “15 giorni a letto alzandomi solo per mangiare e andare in bagno”.

“Ho avuto pensieri brutti […] quando passando accanto a una finestra ho provato il desiderio di volare giù mi sono preoccupato e sono andato da un medico”, ha continuato a raccontare, lanciando una stoccata anche contro Alfonso Signorini: “[…]Da quel momento sono rimasto solo. In un attimo sono spariti tutti, amici e colleghi e chi poteva parlava di me dicendo cose immonde, è stato terribile […]”.