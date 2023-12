Gemma Galgani, il dramma viene a galla: “Segnata dalla malattia…” | Solo lacrime per lei

La nota dama del dating show più visto di sempre è stata coinvolta in un episodio tragico: i suoi fan dilaniati dall’ansia.

Ormai siamo nel pieno di un nuovo anno di rapporti, intrecci e conoscenze che si vanno formando all’interno e nel corso della trasmissione condotta dalla Queen Maria De Filippi, apprezzata moltissimo per le sue numerosissime qualità.

Uomini e Donne è uno dei dating show più longevi di sempre, e il suo successo è dovuto a una vera commistione di elementi vincenti, tra cui, ad esempio, la presenza e il ruolo di opinionisti dei noti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Nel parterre maschile e in quello femminile vi sono delle personalità che nel tempo sono diventate note al pubblico, come Armando Incarnato o Aurora Tropea, ma forse la più famosa è proprio Gemma Galgani, la dama della quale abbiamo seguito diverse conoscenze e storie d’amore nel corso degli anni.

In questi giorni qualcosa sembrerebbe aver turbato la serenità di Gemma: altrettanto e nella stessa misura, i suoi fan si sono ovviamente preoccupati per lei.

Cosa è successo

Il tutto è partito da un post pubblicato dalla stessa Gemma, che riguarda una importante iniziativa che ha coinvolto anche la nota dama per una struttura ospedaliera della sua città, Torino.

Infatti l’iniziativa ha ottenuto una risonanza tale che è stata raccontata anche in televisione, nel corso del telegiornale: nel servizio è stato descritto nello specifico cosa è accaduto e cosa è stato organizzato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gemma Galgani (@gemma.galgani)

Le parole di Gemma

Nel post condiviso, la famosa dama ha descritto quanto accaduto nella caption: “Grazie Torino e grazie a tutti i partecipanti , ai Babbo Natale, che hanno portato un sorriso all’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino!

Dedico un pensiero speciale ad una neonata meravigliosa che divenne , nonostante l’infanzia segnata dalla malattia, una donna ‘eccezionale'”, ha scritto.

Gemma ha sempre dimostrato la propria sensibilità, molto acuta, non solo per se stessa ma anche quando eventi tragici o molto felici riguardano altre persone – basta pensare a come spesso in studio la abbiamo vista emozionarsi durante la formazione delle coppie o piangere in seguito alla sofferenza della sua amica Ida. C’era da aspettarselo un gesto come questo da parte di Galgani, che riceve numerosi commenti positivi su Instagram.