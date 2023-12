Bomba a Uomini e Donne: Tina e Gianni si dividono | Stavolta è successo sul serio

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono due pilastri di Uomini e Donne, ma tra loro non è mai stato tutto rose e fiori: una lite li ha divisi.

A Uomini e Donne la figura degli opinionisti è sempre stata molto importante. Il ruolo, affidato da Maria De Filippi a Gianni Sperti e Tina Cipollari, ha fatto sì che i due diventassero molto noti, ma anche grandi amici.

Insieme quasi dagli esordi di Uomini e Donne, Gianni e Tina sono sempre stati legati da una profonda amicizia, ma tra loro non è sempre stato tutto rose e fiori.

Liti e scontri per diversità di vedute li hanno, a volte, allontanati e proprio a Uomini e Donne stava per terminare la loro amicizia.

Tina e Gianni, un’amicizia che poteva finire…

Tina Cipollari e Gianni Sperti sono due personaggi che dividono il pubblico da casa. Da una parte coloro che li amano e dall’altra chi non sopporta i loro continui interventi e gli atteggiamenti ostili nei confronti di alcuni dei protagonisti del trono over o del trono classico. Sempre schietti e diretti, spesso ironici e taglienti, Gianni e Tina sono due pilastri di Uomini e Donne, ma anche grandi amici. Il loro rapporto è stato coltivato proprio grazie al ruolo che hanno nel dating show di Canale 5, ma qualche anno addietro tutto sembrava destinato a finire.

Correva l’anno 2017 quando Gianni e Tina siedevano negli studi di Uomini e Donne, mentre sul trono vi era Rosa Perrotta. La ex tronista, oggi diventata una delle influencer più seguite dal mondo social, mamma di due bambini e compagna di Pietro Tartaglione, che ha conosciuto proprio nel dating show di Maria De Filippi, mise in disaccordo i due opinionisti portandoli addirittura a litigare ferocemente.

La lite in studio

Quando Rosa Perrotta venne scelta come tronista di Uomini e Donne, Gianni Sperti palesò tutti i suoi dubbi sulle reali intenzioni della giovane di trovare un uomo nel programma. L’opinionista la accusò di nascondere un legame sentimentale fuori dalla trasmissione e di essersi seduta sulla poltrona rossa solo per visibilità e per sfondare nel mondo dello spettacolo.

Le continue liti tra loro crearono un po’ di disappunto anche dietro le quinte dove, Marco Cartasegna, ai tempi anche lui tronista, si inferocì a tal punto da tirare un calcio al muro. Gianni Sperti si indignò, ma Tina Cipollari prese – in modo imprevedibile – le sue difese creando una frattura nel rapporto con il collega. Ad oggi, però, tutto sembra essere acqua passata.