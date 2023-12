Mara Venier, quante lacrime nel suo studio | Il tragico lutto fa male al cuore

Negli studi di Mara Venier un momento di grande commozione per niente prevedibile: il dolore per quel lutto fa molto male.

Domenica In è il contenitore domenicale che ha riportato Mara Venier tra il suo pubblico del primo canale della tv di Stato.

Dopo anni durante i quali la conduttrice è stata declassata dai vertici della Rai, zia Mara ha avuto la sua rivincita ed è riuscita a portare Domenica In ai fasti di un tempo.

Nel suo programma si ride, si riflette, si fa gossip e si piange. E, proprio nel corso della puntata di domenica 17 dicembre scorso, non sono mancate le lacrime a causa di un lutto.

Domenica In, il racconto del lutto

Mara Venier ha ospitato negli studi di Domenica In il duo comico Pio e Amedeo. La coppia, diventata famosa e apprezzata negli ultimi anni, nasce dal sogno che i due hanno nutrito e coltivato fin dai tempi in cui erano compagni di scuola a Foggia. Poi è arrivato il momento dei villaggi turistici, le prime esperienze nelle tv locali e poi il grande successo in televisione, grazie anche all’aiuto di Maria De Filippi. “Per noi Maria De Filippi è stata una donna molto importante: non è semplice fidarsi di due come noi”, hanno confidato i due alla Venier, ringraziandola per l’ospitata nel suo programma.

Il successo di cui godono ora è stato cercato e sudato e, nonostante oggi Pio e Amedeo siano considerati dei fuoriclasse nell’ambiente, i due vivono un dolore molto personale. Arrivati all’apice della carriera, non hanno potuto condividere le gioie con i genitori scomparsi troppo prematuramente. Il primo a commuoversi è stato Pio D’Antini, che ha ricordato l’amato papà senza riuscire a trattenere le lacrime. “Il rapporto con mio padre era un rapporto di sana competizione. Mio padre lavorava all’INPS e lui mi ha insegnato l’onestà – ha ricordato – . Lui mi diceva sempre: ‘Comportati bene oppure piangi’. Al sud c’è sempre l’idea del “posto fisso” quindi noi per lui eravamo due sognatori ma non mi ha mai abbandonato. Anzi”.

Le lacrime di Pio e Amedeo

Nel ricordare i genitori scomparsi che non hanno sorriso insieme a loro del successo ottenuto, c’è stato anche Amedeo Grieco, che ha recentemente perso la madre. “È andata via troppo presto – ha sottolineato il comico commosso – . Avrebbe fatto 60 anni in questi giorni ed è difficile, manca sempre molto”.

Il pubblico ha applaudito la grande sensibilità mostrata dal duo comico che, dietro al sorriso spavaldo che lo contraddistingue, nasconde un cuore grande e segnato dai dolori della vita.