Agente Immobiliare: come si inizia questa professione e quali requisiti occorre avere

Dai requisiti essenziali al corso di formazione, passando per esami e patentino, ecco cosa devi sapere per diventare agente immobiliare.

Stai pensando di intraprendere la carriera di agente immobiliare? Se hai una passione per il mondo delle case e una spiccata predisposizione per le relazioni interpersonali, allora questa potrebbe essere la professione giusta per te.

Questa figura professionale agisce come mediatore, mettendo in contatto venditori e acquirenti di immobili. Ma come si fa a diventare agente immobiliare? Serve una laurea? E quali sono i requisiti?

In questo articolo, scopriremo come diventare un agente immobiliare di successo, quali sono i requisiti necessari e cosa studiare per intraprendere questa professione dinamica e ricca di soddisfazioni: scoprilo subito!

I requisiti per diventare agente immobiliare

Per intraprendere la carriera di agente immobiliare, è necessario soddisfare alcuni requisiti personali. Tra questi troviamo:

essere cittadini italiani o europei o avere comunque la residenza in Italia;

godere dei diritti civili;

risiedere nella provincia della Camera di Commercio in cui si richiede l’iscrizione;

avere almeno un diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado (la laurea non è obbligatoria, ma consigliata).

Oltre a questi requisiti personali, sono necessari anche alcuni requisiti morali. È indispensabile avere una fedina penale pulita, non essere stati sottoposti a normative antimafia e non essere soggetti a sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 5 della legge 507/1999. Questi requisiti assicurano l’integrità e l’affidabilità dell’agente immobiliare, fondamentali per operare nel settore.

Come diventare agente immobiliare

Per esercitare la professione di agente immobiliare è obbligatorio conseguire una licenza specifica. Per ottenerla è necessario frequentare e superare un corso di formazione per agenti immobiliari. Una volta completato il corso, bisogna presentare domanda presso la Camera di Commercio per l’ammissione all’esame di abilitazione per ottenere il patentino da mediatore immobiliare. L’esame consiste in una prova scritta e una orale. Superate entrambe le prove, si ottiene l’abilitazione all’esercizio della professione.

Le materie da studiare per prepararsi all’esame di abilitazione sono strettamente legate alla legislazione e alle attività burocratiche del settore immobiliare. Tra i principali argomenti troviamo: diritto civile e tributario, diritti reali, ipoteca, finanziamenti, concessioni edilizie e agevolazioni finanziarie. L’esame scritto solitamente consiste in quiz a risposta chiusa, e il superamento di questa prova consente di accedere alla prova orale. In caso di esito negativo, è possibile ripetere l’esame dopo un periodo di tempo prestabilito.