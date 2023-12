Francesca Fialdini non ne può più: “È successo anche in Italia” | Pazienza finita e sfogo durissimo

Incredibile quanto accaduto alla nota conduttrice della televisione: finalmente ha detto tutto ciò che pensava, la verità è a galla.

La fantastica Francesca Fialdini è tra le conduttrici emergenti più amate della televisione italiana grazie alla sua competenza, alla sua affabilità e presenza televisiva.

Fialdini è riuscita a restare sempre coerente con se stessa, e anche per questo le si dà un certo merito visto che sovente diventa facile perdere se stessi in certi ambienti.

La nota conduttrice è riuscita a condurre programmi più e meno leggeri, sempre con grande successo, riuscendo, quando necessario, a ‘scomparire’, lasciando tutto lo spazio di cui avevano bisogno i protagonisti delle storie che ha raccontato in tv appassionando migliaia di telespettatori.

Ultimamente, la celebrità ha scelto di dire tutto in merito a una vicenda che sembra averla toccata particolarmente: vediamo di cosa si tratta.

L’episodio

Ultimamente una polemica si è scatenata sull’aspetto fisico di una donna, tanto per cambiare: si tratta della nuova Miss Francia, la cui elezione ha sollevato un polverone di critiche.

Miss Francia secondo alcuni sembra non corrispondere all’attuale stereotipo di bellezza, e Fialdini ha voluto dire la sua in merito utilizzando il social network Instagram.

Le parole di Fialdini

Come spesso accade al giorno d’oggi, le critiche sono giunte direttamente dai social network, e riguardano proprio l’aspetto fisico della Miss. A essere incoronata è stata Eve Gilles, e sui social è stata criticata per i capelli corti e per le curve, secondo certi utenti assenti.

“Avranno avuto anche BB e Jane Birkin ma anche Jean Seberg (icona della Nouvelle Vauge) e oggi Audrey Taotou o Lea Seydoux che in La vie d’Adele aveva un corto che ci ha fatto sognare… Ma il punto è: lo stereotipo. Il mondo occidentale è inchiodato a questo[…] è successo anche in Italia”, ha scritto Fialdini dopo aver pubblicato il titolo di giornale che riporta proprio le principali critiche mosse alla nuova miss. Insomma, il discorso resta sempre lo stesso: per essere considerata bella, una donna deve rientrare in quella ‘formina’ che ha certe curve, un determinato tipo di capelli e mille altre cose. Ancora un volta è stato dimostrato quanto lo stereotipo della figura femminile impatta sulla società e soprattutto sulla crescita di uomini e donne che saranno la classe dirigente e lavoratrice, presumibilmente, del domani.