Anna Foglietta, il messaggio è strappalacrime: “Nel letto di un ospedale…” | Il suo ricordo non svanirà

Dolore immenso, un post sui social getta i fan nell’angoscia: una perdita che nessuno potrà colmare affligge il mondo dello spettacolo.

“Su qualsiasi palcoscenico salirai con me e sarà bello. Ti sento vicina… grazie per tutto, bellezza rara“: con queste strazianti parole si conclude il messaggio di commiato che ha devastato i social in questi giorni.

La dedica è comparsa sul profilo di Anna Foglietta, celebre attrice romana. Classe ’79, Anna è conosciuta dal grande pubblico per la sua innegabile verve e magnetismo.

Famosa sia sul piccolo che sul grande schermo, dagli esordi nella fiction “La Squadra” Anna è poi passata a ruoli più impegnativi nel mondo del cinema, che le sono valsi numerosi e prestigiosi premi quali il David di Donatello e il Globo d’Oro.

Il post pubblicato sul suo profilo Instagram ha lasciato i fan senza parole: impossibile non commuoversi di fronte al dolore di questa perdita.

Se n’è andata lasciando dietro di sé un dolore inconsolabile

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la prematura scomparsa di Barbara Paolone, manager degli spettacoli e organizzatrice di eventi, deceduta all’età di 54 anni presso l’ospedale di Pescara. L’annuncio della sua morte ha lasciato familiari, amici e conoscenti senza parole e inondato di messaggi di cordoglio i social media. A parlarne, tra i tanti, è proprio Anna Foglietta: “Tu avevi questa straordinaria capacità di accogliere tutti, di metterli a loro agio, di farli serenamente parlare… ascoltavi, con gli occhi di una bambina, col sorriso più puro del mondo, sempre pronta a cercare soluzioni… e le trovavi.”

Lo straziante messaggio arriva con qualche giorno di ritardo rispetto alla scomparsa di Barbara, avvenuta il 3 Dicembre; Anna ha ammesso di non essere riuscita a parlarne prima, avvolta dal lutto. “Hai portato luce e speranza anche alla fine di tutto, nel letto di un ospedale, illudendoci che avresti anche potuto farcela, nonostante sapessimo perfettamente la gravità della situazione“. La natura della malattia di Barbara non è stata condivisa, ma si sospetta un tumore, degenerato rapidamente.

Era la mente dietro ad eventi e spettacoli di successo

Barbara, insieme al marito Vincenzo Olivieri, formava una coppia inseparabile nella vita e nel lavoro. La sua passione per l’organizzazione di eventi e il suo sorriso contagioso la rendevano una figura amata e apprezzata nel mondo dello spettacolo. Laureata in Economia e Commercio, Paolone ha messo la sua firma dietro a spettacoli di successo come “Roba da matti Show” e “Carosello” su Rete8. La malattia è stata tenuta riservata da Barbara, e la notizia della sua morte è giunta inaspettata per molti.

Dopo la scoperta della malattia durante un controllo in una clinica di Pescara, Paolone ha affrontato cure a Roma, dove Vincenzo Olivieri ha dimostrato un sostegno costante accanto a lei. L’eredità di Barbara Paolone nel mondo dello spettacolo e nella vita di chi l’ha conosciuta rimarrà indelebile, lasciando un vuoto difficile da colmare per coloro che hanno avuto la fortuna di condividere momenti e progetti con lei.