Ecobonus 2024, per l’acquisto di questo elettrodomestico risparmi il 70% | La bolletta si dimezza

Risparmiare sulla bolletta è possibile: ecco qual è l’elettrodomestico che riduce i costi e che può essere acquistato con l’Ecobonus 2024.

Il rincaro della luce e del gas è stato un duro colpo per le famiglie italiane, costrette a fare i conti con un aumento esorbitante dei prezzi.

Molti consumatori hanno iniziato a studiare stratagemmi per riuscire a ridurre anche di poco i consumi, mentre il governo ha varato una serie di bonus volti ad aiutare gli utenti.

Con l’Ecobonus 2024 è possibile acquistare un elettrodomestico riducendo notevolmente i costi in bolletta: ecco come risparmiare fino al 70 per cento.

Ecobonus 2024, come funziona

Le iniziative varate dal governo e finalizzate a permettere ai consumatori di risparmiare sulle bollette di luce e gas, si inseriscono anche nell’ambito della Direttiva Eu Casa Green, un provvedimento che agevola l’installazione di impianti che hanno un minore impatto sull’ambiente. L’accordo che coinvolge le abitazioni impone la riduzione dei consumi del 16% entro il 2030 e del 22% entro il 2035, mentre dal 2030 tutti i nuovi edifici residenziali dovranno essere costruiti a emissioni zero.

Altra iniziativa prevista dalla direttiva è il divieto di installare caldaie a gas, che saranno bandite dalle case dei consumatori entro il 2040. A tal proposito, quindi, il governo ha varato l’Ecobonus 2024 che agevola l’acquisto di caldaie a pompe di calore, al fine di evitare la presenza nelle case delle tipologie a gas, di ridurre i costi in bolletta e limitare al minimo l’impatto ambientale. Per installare nella propria abitazione una caldaia green, quindi, è necessario rivolgersi ad un esperto che, al termine del lavoro, vi consegnerà una documentazione utile ad usufruire del bonus varato.

Come usufruire dell’Ecobonus

Il Bonus Caldaia 2024 è una importante agevolazione finanziaria offerta ai consumatori al fine di incrementare l’installazione di impianti di riscaldamento più efficienti ed ecologici. Le detrazioni fiscali, che possono variare dal 50% al 90%, dipendono dal regime fiscale e sono legate a interventi effettuati entro il 17 febbraio 2023.

Usufruendo dell’Ecobonus per le caldaie a pompa di calore, che recuperano il calore dall’ambiente esterno per trasmetterlo all’impianto domestico riscaldando così l’acqua e l’ambiente, garantiscono uno sconto fiscale tra il 50 ed il 65%. Tale sistema, inoltre, può essere utilizzato anche in estate per il raffreddamento delle case. La spesa massima prevista è di 100mila euro, restituiti al consumatore in dieci rate annuali di uguale importo. Se l’installazione della pompa di calore è abbinata ad altri interventi green sull’abitazione, è possibile anche utilizzare il Superbonus e fruire di una detrazione del 90% (che nel 2024 passerà al 70%).