Sicurezza in auto, questo gadget può salvarti la vita e costa solo pochi spicci | Fatti un regalo di Natale che valga la pena

Non sai cosa regalare o regalarti per Natale? Ecco un’idea: c’è un gadget che ti può salvare la vita quando sei al volante. Costa pochissimo!

Quando sei al volante, l’attenzione deve essere massima: niente cellulare, niente dispositivi elettronici o distrazioni di alcun genere.

Mantenere alta l’attenzione serve per evitare di incorrere in spiacevoli inconvenienti, in incidenti di grossa entità e per far sì che anche gli altri – passeggeri o automobilisti – siano al sicuro.

Il tema della sicurezza stradale è uno dei più discussi in Italia e in tutto il mondo, e per ridurre al minimo gli incidenti su strada sono state studiate numerose leggi e brevettati altrettanti dispositivi.

Sicurezza stradale, il gadget salva-vita

Gli incidenti stradali sono tra le principali cause di morte accidentale. Vi sono quelli di piccola entità che fanno sì che automobilisti ed eventuali passeggeri escano indenni dalle vetture, e quelli di grossa entità che richiedono l’intervento di soccorsi per le persone e che portano a tragedie di cui spesso si sente parlare in tv. Per rendere più sicuri i viaggi in auto sono stati studiati una serie di accorgimenti utili a far sì che guidatore e passeggeri percorrano la strada tutelati, ma può anche accadere che, coinvolti in un incidente, non si riesca ad uscire dalla vettura.

Cosa fare in questo caso se le cinture di sicurezza sono bloccate? Esiste un gadget che costa pochissimi euro e che può essere acquistato anche su Amazon alla cifra di poco meno di dieci euro. È un tagliacinture che costa soli 9,49 euro e che potrebbe salvare la vita. Si tratta di un accessorio che deve essere presente in tutte le auto e che è stato studiato non solo per tagliare le cinture, ma anche per rompere i finestrini della macchina qualora dovessero essere bloccati.

Come funziona

Il tagliacinture è caratterizzato da una taglierina con un’impugnatura ergonomica, mentre in testa vi è un doppio martello in metallo al tungsteno che permette di rompere rapidamente e facilmente il vetro dei finestrini dell’auto.

Ogni martello e taglierina per cinture di sicurezza è dotato di un supporto protettivo per essere riposto in modo sicuro evitando così lesioni quando si maneggia lo strumento. Inoltre, ha dimensioni ridotte ed è molto compatto tanto che può essere riposto negli scomparti interni dell’auto o nel vano portaoggetti.