Lavandino otturato: fai come gli idraulici, in pochi minuti torna come prima | Non dovrai più usare sturalavandini e stregonerie varie

Combattere con uno scarico otturato può essere un incubo, ma grazie a questi consigli non dovrai più ricorrere a metodi inefficaci.

Lottare contro uno scarico intasato è una vera e propria sfida del quotidiano che tutti abbiamo affrontato almeno una volta.

Nel corso degli anni sono stati proposti vari metodi per risolvere questo disagio, ma molti di essi si sono rivelati inefficaci.

Oltre all’inefficacia, mescolando ingredienti che provocano reazioni ci esponiamo al rischio di incidenti domestici che possono danneggiare sia la nostra casa che il nostro corpo.

Per evitare danni a noi e alla nostra abitazione, ecco cosa bisogna fare: ma attenzione, bisogna sempre maneggiare con cura!

Aceto e bicarbonato? Solo un mito comune

Il classico rimedio dell’aceto e del bicarbonato, spesso consigliato, si basa sulla convinzione che una combinazione di questi ingredienti, seguita da un getto d’acqua calda, possa generare una reazione chimica capace di sciogliere i residui ostacolanti nello scarico. Alcuni suggeriscono persino di chiudere la sommità dello scarico per favorire la spinta verso il basso del “tappo” che ostruisce il tubo. Purtroppo, tali approcci si rivelano spesso solo rimedi casalinghi inefficaci.

La soluzione migliore potrebbe essere l’utilizzo di uno sturalavandini convenzionale. Aceto e bicarbonato, infatti, si rivelano efficaci solo nel catturare odori sgradevoli e nel rendere le superfici brillanti, ma non risolvono il problema principale. L’efficacia della soluzione dipende dal tipo di ostruzione presente nello scarico. Non esiste una soluzione universale, ma due prodotti si distinguono per la loro efficacia immediata e la facilità di reperimento: la soda caustica e l’acido citrico. Entrambi richiedono un uso attento, ma sono alleati preziosi per risolvere il problema in pochi minuti.

La soluzione è a portata di mano (guantata)

L’acido citrico è ideale per eliminare calcare e residui di grasso all’interno del lavandino. Scioglierà letteralmente gli ostacoli, e l’aggiunta di acqua calda accelererà il processo. D’altro canto, la soda caustica è la scelta giusta se lo scarico è intasato da capelli o residui di cibo. Questo potente agente agisce direttamente sulle molecole organiche, ricche di acqua. La soda caustica, igroscopica per natura, assorbe l’umidità circostante, passando dallo stato solido a quello liquido. La sua dissoluzione nell’acqua genera un notevole sviluppo di calore, superiore ai 95°.

Proprio per queste temperature è sempre importante ricordare a chi ne fa un uso domestico di maneggiare questi prodotti con estrema attenzione per evitare danni gravi. Per liberarsi efficacemente da uno scarico intasato, è necessario abbandonare i rimedi casalinghi in favore di soluzioni mirate come la soda caustica e l’acido citrico. L’attenzione durante l’uso di tali prodotti è fondamentale, ma la rapida risoluzione del problema ripaga degli sforzi (e dei rischi) impiegati.