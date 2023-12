Patente, puoi perdere tutti i punti in una botta sola | Può succedere a chiunque in questo modo

Perdere tutti i punti della patente in una volta sola sembra improbabile, ma non impossibile. Ecco come e quando può capitare.

Perdere punti sulla patente è l’incubo di ogni automobilista. Ogni neopatentato parte con un totale di 20 punti, che possono diminuire nel corso del tempo a causa di multe o determinate infrazioni al codice della strada più o meno gravi. Per fortuna, però, possono sempre essere recuperati grazie ai sistemi di bonus malus dell’assicurazione.

Tuttavia, se si esauriscono tutti i punti, automaticamente la patente viene ritirata e doverla prendere per la seconda volta può rivelarsi un’esperienza non solo molto noiosa, ma soprattutto molto costosa.

Solitamente, per un’infrazione non troppo grave vengono tolti due o tre punti, ma ci sono casi particolari in cui la quantità aumenta se ci si trova in determinate circostanze. Addirittura, si possono perdere tutti i punti in un’unica volta.

Punti sulla patente: quando si perdono

Il codice stradale può essere molto complesso ed è molto importante rispettarlo. Le regole sono ferree e le distrazioni e le infrazioni che ci possono far perdere i punti sulla patente sono all’ordine del giorno.

Ogni infrazione comporta una multa e a volte anche la perdita di un certo numero di punti. Le situazioni possono essere le più disparate, ma per perderne venti in un colpo solo non occorre aver commesso chissà quale reato terribile: ecco un esempio.

Punti sulla patente: come perderli tutti in una sola volta, un esempio

Alcune infrazioni come superare un altro veicoli in punti che non lo permettono o superare il limite di velocità consentito comportano la perdita dei punti sulla patente. Più infrazioni nello stesso momento, ovviamente, comportano la perdita di più punti, che vengono sommati tra loro. Ecco un esempio.

Se ci si ferma a un posto di blocco trasportando più passeggeri rispetto a quanto può sostenere l’auto secondo la sua omologazione, si perdono 2 punti. Se la patente prevede la guida con occhiali e in quel momento il guidatore non li ha, sono altri 5 punti, idem in caso di cintura non indossata o guida con il cellulare. Non fermarsi a un attraversamento pedonale sono altri 8 punti. Infine, occorre anche considerare se si è neopatentati, perché in quel caso ogni infrazione vale il doppio dei punti normali: perderne 20 tutti insieme, quindi, in realtà non è poi così difficile.