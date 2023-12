Vetri auto idrorepellenti, svolta con questo prodotto che tutti hanno in casa | Costa davvero due spicci

Lo sapevi che per proteggere i vetri della tua auto dalla pioggia puoi usare un prodotto utile e semplicissimo da trovare? Costa anche pochissimo.

Guidare quando piove non è mai piacevole. Non solo bisogna stare più attenti del solito perché le strade possono essere diventare scivolose, soprattutto in vista degli attraversamenti pedonali, ma occorre tenere d’occhio anche la visibilità, che può calare in maniera massiccia e significativa.

Quando piove e fa freddo, infatti, può capitare che i vetri si appannino e questo rende molto difficile capire quali altri veicoli si stiano avvicinando a noi. In molti, quindi, guidano con il finestrino abbassato, in modo da tenere i vetri più puliti possibili e quindi poter vedere chiaramente.

Questo, però, non solo non è comodo perché ovviamente il freddo penetra nell’automobile, ma non è neanche fattibile quando piove. Tuttavia, per rendere i vetri i più idrorepellenti possibile si può usare un prodotto molto facile da reperire e che costa anche molto poco.

Pioggia e vetri dell’auto: come tenerli puliti?

Guidare con la pioggia può rivelarsi molto complicato, soprattutto perché l’acqua potrebbe finire sugli specchietti laterali della macchina, riducendo di molto la visibilità. Pulire gli specchietti laterali con l’auto in corsa, infatti, non è né semplice né fattibile.

Tuttavia, c’è un modo per tenerli puliti anche mentre piove. Si tratta di un metodo da attuare prima di mettersi in viaggio e per farlo occorre un prodotto comunissimo: del semplice sapone per le mani.

Pulire i vetri dell’auto con il sapone per le mani: cosa succede?

Se sospettiamo che stia per piovere e dobbiamo guidare, è conveniente passare qualche minuto a pulire i vetri dell’automobile con del sapone per le mani, per poi passare delicatamente un panno, facendo attenzione a lasciare un sottilissimo strato di sapone nella parte più esterna.

In questo modo, l’acqua che colpirà lo specchietto scivolerà velocemente verso il basso grazie alle proprietà del sapone, senza neanche lasciare il classico segno di gocciolamento. Si tratta di un trucchetto che è stato diffuso ultimamente su TikTok e che presto è andato virale. Provate anche voi, funziona davvero! Ovviamente, sul mercato esistono altri prodotti che garantiscono lo stesso risultato, ma costano molto di più rispetto a del semplice sapone per le mani.