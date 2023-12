“Ti ho odiato”: Fedez vomita il suo rancore: ce l’ha con un collega famosissimo | Ecco perché

Le parole del rapper non lasciano spazio all’immaginazione: il rancore lo ha consumato fino a rovinare per sempre il rapporto con lui.

Tra tutti i personaggi del web e della televisione conosciuti per l’incapacità di mantenere rapporti saldi nel tempo, Fedez è forse quello più (tristemente) famoso.

L’artista milanese ha alle spalle una lunga lista di amicizie che si sono concluse con discussioni e dissing su cui non è mai stata fatta luce.

A cominciare dal rapporto con il collega J-Ax, passando per la recente faida con lo Youtuber e creator Louis Sal, Fedez fa periodicamente strage di cuori nei rapporti di amicizia.

La sua tendenza a portare rancore è ricomparsa durante una chiacchierata con una persona che ha ammesso candidamente di odiare: ma per quale ragione?

Non riesce a trattenersi dal dirgli in faccia ciò che pensa

Un inaspettato capitolo di riconciliazione si apre nella storia di amicizia e collaborazione tra Fedez e Fabio Rovazzi. I due artisti, che avevano vissuto una fase di tensione e litigio tra il 2017 e il 2018, hanno deciso di gettare acqua sul fuoco dei dissapori partecipando insieme a un episodio di “Muschio Selvaggio”. Durante la registrazione della puntata del podcast di Fedez, il rapper non è riuscito a contenersi nel criticare Rovazzi per alcuni atteggiamenti passati che non ha mai digerito.

Le ragioni dietro alla loro separazione non sono state chiarite per molto tempo. Il litigio tra i due sembrava aver messo fine non solo a una collaborazione artistica, ma anche a una lunga amicizia. Tuttavia, il tempo sembra aver giocato un ruolo fondamentale nella possibilità di ricucire i rapporti, e nonostante le parole di Fedez possano sembrare dure i due sono riusciti a risolvere anche questo altarino con una risata.

Battutine su Chiara: è sua la colpa?

“Ti ho odiato in quel periodo, eri odioso“, è esploso Fedez, durante la chiacchierata con Rovazzi. L’attore e youtuber ha reagito con una risata nervosa, chiedendo la motivazione dietro a tanto astio, forse affinché potessero ascoltarla anche i fan. “Mi ricordo che ti chiusi io personalmente un deal con un grosso produttore cinematografico che ti dava una barca di soldi…“, prosegue Fedez; “E io lo rifiutai“, ammette Rovazzi, continuando a ridere.

La ragione dietro al rifiuto di Fabio nei confronti della produzione di un suo film è stata chiarita nello scambio successivo, durante cui Rovazzi ha ammesso di non aver apprezzato le scelte creative della produzione: “Faceva schifo il film!”, ha ammesso. “Dovevo tornare indietro nel tempo e limonarmi Chiara Ferragni“, ha poi dichiarato, lanciando una frecciatina al rapper. In passato, infatti, si era vociferato che le ingerenze della moglie di Fedez avessero giocato un ruolo nella rottura dell’amicizia tra i due artisti. Fabio Rovazzi, tuttavia, ha sempre negato qualsiasi coinvolgimento di Chiara Ferragni nel litigio, sottolineando che la ricerca di colpe e responsabilità era fuori luogo.