“Non sono andata al suo funerale”: Marta Flavi, bomba su Costanzo | È spuntato il vero motivo

Marta Flavi racconta di non aver partecipato ai funerali di Maurizio Costanzo, suo ex marito: svelati finalmente i motivi della decisione.

Lo scorso 23 febbraio, Maurizio Costanzo moriva tra lo sgomento dei suoi fan e dei familiari, la moglie Maria De Filippi in primis, e i figli Camilla, Saverio e Gabriele.

I funerali del compianto giornalista e conduttore si sono svolti presso la Chiesa degli Artisti di Roma e tantissimi sono stati i volti noti che vi hanno preso parte.

Tra i grandi assenti all’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, però, c’è stata la ex moglie Marta Flavi. Ma perché non ha partecipato ai funerali? Finalmente la verità.

Marta Flavi, perché non era ai funerali di Costanzo

Marta Flavi e Maurizio Costanzo sono stati sposati per un anno, dal 1989 al 1990, e hanno divorziato nel 1995. Prima di convolare a nozze, i due erano stati compagni per tre anni ma, dopo i fiori d’arancio, la conduttrice scoprì i tradimenti del coniuge. I rapporti tra loro, quindi, si sono interrotti in maniera definitiva e, nonostante le loro strade si fossero separate ormai da decenni, molti immaginavano che la Flavi potesse essere una delle grandi protagoniste dei funerali di Costanzo.

La conduttrice, però, ha scelto di non prendervi parte, spiegando già ai tempi della morte che la sua presenza in chiesa sarebbe stata poco elegante. A distanza di mesi dall’ultimo saluto a Maurizio Costanzo, però, Marta Flavi ha ripreso la parola e, in una intervista per Il Messaggero, è entrata nel dettaglio di quella decisione che ha fatto tanto chiacchierare. La sua verità, dunque, è finalmente venuta a galla e non ha nulla a che fare con i rapporti difficili avuti con l’ex marito dopo il divorzio.

Marta Flavi e l’ultimo addio a Costanzo

L’assenza di Marta Flavi ai funerali di Maurizio Costanzo è stata dettata semplicemente dalla non volontà della conduttrice di “farsi pubblicità”. “Non ci sono andata perché quando è morto Maurizio, per un giorno intero, sono uscite fotografie sui giornali solo mie e sue – ha spiegato al quotidiano – . Ho avuto i fotografi tutto il giorno sotto casa che mi aspettavano. Non amo farmi pubblicità approfittando di un momento di dolore”.

“Andare al funerale non avrebbe portato a niente di buono, per cui ho preferito fargli dire una messa e ho pregato per lui. Questo è stato il mio saluto a Maurizio”, ha concluso la Flavi che, tuttavia, ha voluto salutare per l’ultima volta l’ex marito a suo modo.