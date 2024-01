Simona Ventura, dopo anni la verità: “Con Bettarini è andata così…” | Stavolta lo ha confessato

L’inaspettata confessione di Simona Ventura sull’ex marito: ecco cosa è successo durante il matrimonio con Stefano Bettarini.

Simona Ventura è una delle grandi protagoniste dell’edizione 2023 di Ballando con le stelle, dove sta mettendo in evidenza tutto il talento di danzatrice.

Insieme a lei in gara c’è anche il compagno Giovanni Terzi, che nella puntata di sabato 9 dicembre scorso ha lasciato tutti di stucco chiedendo ufficialmente a Simona di diventare sua moglie.

Per la Ventura sarebbe il secondo matrimonio: le prime nozze sono state celebrate con l’ex calciatore Stefano Bettarini e, proprio di lui, la conduttrice ha parlato in una intervista.

Simona Ventura su Bettarini: la confessione

Nel marzo del 1998, Simona Ventura è convolata a nozze con il calciatore Stefano Bettarini. Il matrimonio tra loro ha portato alla creazione di una bella famiglia con la nascita dei figli Nicolò e Giacomo. Le nozze, però, sono state anche costellate da tantissimi tradimenti da parte dello sportivo e, alla fine, il legame si è ufficialmente sgretolato nel 2004, con un divorzio firmato quattro anni più tardi. Dopo un lungo periodo durante il quale i rapporti tra la Ventura e Bettarini sono stati molto tesi, i due hanno ritrovato un equilibrio tanto che Giovanni Terzi è anche diventato amico dell’ex marito della sua futura moglie.

Intervistata dal Corriere della sera, la conduttrice è ritornata con la memoria al suo primo matrimonio e, a distanza di anni, ha fatto una confessione inaspettata. “Lavoravo, volevo una famiglia, la felicità, un marito… – ha ricordato la Ventura – . Se il mio matrimonio con Stefano è finito è stato anche per colpa mia. L’idea era quella del “siamo due contro il mondo” ma alla fine non siamo riusciti a barcamenarci tra tutto. Ma lo rispetto e vorrò sempre bene al padre dei miei figli. Tra l’altro oggi lui e Giovanni sono amici”.

Simona Ventura verso le nozze

Ora che è una donna matura e con una importante esperienza alle spalle, Simona Ventura è pronta per festeggiare le nozze con Giovanni Terzi. Il matrimonio è stato fissato per il 6 luglio 2024 e sulla giornata che la vedrà protagonista, la conduttrice ha le idee abbastanza chiare. Niente abito bianco per lei, “magari melange”.

“Penso a una grande festa per celebrare non solo il nostro amore, ma tutti quelli che ci vogliono bene – ha spiegato lei – . E si ballerà, certo”. Dopo l’esperienza a Ballando con le stelle, quindi, per Simona Ventura inizieranno i preparativi per le nozze.