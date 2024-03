Daniele Interrante furioso: “Scorretto e vergognoso” | Nessuno si aspettava questo sfogo

Daniele Interrante contro Melissa Satta: l’ex tronista di Uomini e Donne sbotta “non le farei fare nemmeno le previsioni del tempo”.

Daniele Interrante è sul piede di guerra, e questa volta il bersaglio delle sue frecciate è l’ex compagna Melissa Satta.

Ex tronista di Uomini e Donne, Daniele Interrante ha avuto una relazione con la showgirl Melissa Satta nei primi anni 2000. Dopo l’intervista di Melissa Satta a Belve, Interrante è sbottato: “Scorretto e vergognoso”.

La storia tra Daniele Interrante e Melissa Satta

Daniele Interrante e Melissa Satta hanno avuto una relazione nel periodo in cui Interrante, amico di Costantino Vitigliano, partecipò a Uomini e Donne come tronista.

La storia tra Daniele Interrante e Melissa Satta è stata spesso al centro dell’attenzione mediatica, con tutti i suoi risvolti controversi e le sue dichiarazioni infuocate. Interrante, considerato un sex symbol negli anni 2000, rivendica di aver avuto un ruolo determinante nel successo della showgirl che, ospite di Piero Chiambretti nel 2018, affermò: “Povera me! Ero una bambina di appena diciotto anni. Anch’io ancora oggi mi chiedo ma perché? In quella relazione ero io il maschio che portava i pantaloni”. Parole che Interrante non ha mai digerito del tutto.

Raggiunto da Dillinger, il portale gestito da Fabrizio Corona, Daniele Interrante ha replicato alle dichiarazioni dell’ex Velina: “Sono sempre stato io a portare i pantaloni, i suoi si fidarono nel farla venire a Milano, ho trovato casa, comprato una macchina”.

La replica di Interrante

In risposta alle dichiarazioni di Melissa Satta, Daniele Interrante non ha risparmiato critiche né parole taglienti e ha espresso tutto il suo disappunto per le dichiarazioni della ex compagna.

“Siamo stati insieme qualche anno e io l’ho aiutata all’inizio”, spiega. “Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito ad oggi io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo”, è la stoccata dell’ex concorrente di Uomini e Donne.

“Non mi piace vantarmi, ma sicuramente sì: deve il suo successo a me. Le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me”, ammette. “Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore”.

Daniele Interrante oggi

Oggi, Daniele Interrante è un uomo diverso rispetto a quello che era negli anni del suo successo televisivo. A 42 anni, si trova ad affrontare nuove sfide e sarebbe fidanzato con Margherita Magri, di 17 anni più giovane di lui, con la quale porta avanti una relazione da circa due anni. Inoltre, nel 2010 è nata sua figlia, avuta dalla relazione con Guendalina Canessa.