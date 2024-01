Incidente per guida in stato di ebbrezza: anche il passeggero è responsabile | Ti metti nei guai ad accettare passaggi

Qual è la responsabilità del passeggero in caso di guida in stato di ebbrezza? Ecco cosa devi sapere e cosa si rischia.

Guidare in stato di ebbrezza significa mettere a rischio non solo noi stessi, ma chi si ha attorno e persino la persona che è all’interno del veicolo con noi.

In Italia, la guida in stato di ebbrezza è regolamentata dagli articoli 186 e 186 bis del Codice della Strada. Ma cosa rischia il passeggero legalmente?

La risposta non è solo una, in quanto in caso di penalità vengono analizzati in maniera approfondita il contesto e le circostanze dell’accaduto.

Tuttavia conoscere le varie modalità potrebbe essere utile nel malaugurato caso in cui si rimanga coinvolti in un incidente: ecco come funziona.

Cosa costituisce reato: la risposta può variare

Innanzitutto, è fondamentale comprendere quando la guida in stato di ebbrezza costituisce un reato. Secondo la legge, la condotta diventa criminale solo se il conducente supera il tasso alcolemico di 0,8 grammi per litro. Al di sotto di questo valore, si applicano sanzioni amministrative, ma non si configura un reato. Se il conducente presenta un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, si riceve una sanzione amministrativa da 543 a 2.170 euro, con la sospensione della patente da tre a sei mesi. Per i neopatentati, anche un livello inferiore a 0,5 comporta sanzioni raddoppiate in caso di incidente.

Se il tasso alcolemico supera 0,8 grammi per litro, il reato è costituito. Con un livello tra 0,8 e 1,5 grammi, si applicano ammenda, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da sei mesi ad un anno. Al di sopra di 1,5 grammi, si prevede ammenda, arresto da sei mesi ad un anno, sospensione della patente da uno a due anni e sequestro del veicolo. È importante notare che il passeggero non commette alcun reato viaggiando con un conducente ubriaco: la responsabilità penale è personale e si applica solo al guidatore. Tuttavia, se il conducente provoca un incidente stradale, il passeggero ha delle responsabilità?

Se sei un passeggero puoi essere risarcito, ma…

In caso di danni, il passeggero può chiedere il risarcimento al conducente, che è considerato responsabile ai sensi dell’articolo 2054 del Codice Civile. Tuttavia, la responsabilità del passeggero può essere valutata in base al concorso di colpa, secondo l’articolo 1227 del Codice Civile; questo significa che se il passeggero ha contribuito al danno, il risarcimento può essere ridotto in proporzione alla sua colpa. La Corte Suprema ha precisato che il concorso di colpa non si applica a chi accetta un passaggio da una persona ubriaca.

La responsabilità del passeggero potrebbe essere presa in considerazione solo se ha partecipato attivamente all’evento, ad esempio spingendo il conducente a guidare in modo pericoloso. Inoltre, se il passeggero non sapeva dello stato di ebbrezza del conducente, la responsabilità non può essere affermata solo sulla base di questa conoscenza. L’articolo 1227 del Codice Civile richiede una partecipazione attiva dell’individuo nell’evento dannoso. In definitiva, se il guidatore non è in condizioni di guidare è sempre meglio proporsi di sostituirlo per evitare danni.