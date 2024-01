Parabrezza, una svista così ti costa una bella denuncia | Ogni mattina corriamo tutti questo rischio

Un automobilista italiano in vacanza ha avuto una brutta sorpresa in Svizzera, quando la polizia lo ha fermato e gli ha segnalato che il suo parabrezza aveva qualcosa che non andava.

Guidare con prudenza è sempre molto importante. In particolare, è importante rispettare il codice della strada, che non riguarda solo norme su cartelli e divieti, ma prevede tutta una regolamentazione su tutti gli aspetti che devono essere in regola quando si guida un veicolo autorizzato.

Per esempio, è importante non trasportare più passeggeri di quanti l’auto risulti omologata, avere sempre fanali e specchietti ben regolati, in modo da assicurarsi che la visibilità sia sempre buona.

Nonostante tutti questi accorgimenti, una svista può sempre capitare. Solo pochi giorni fa un automobilista italiano che passava per Samedan, in Svizzera, è stato fermato dalla polizia dopo un brusco sorpasso. Qui la polizia ha scoperto che il parabrezza dell’auto non garantiva una buona visibilità: ecco come mai.

Parabrezza non pulito: automobilista fermato dalla polizia svizzera

La polizia svizzera ha controllato il parabrezza dell’auto dell’italiano fermato e ha constatato che il parabrezza non era sufficientemente pulito per garantire una buona visibilità, ovvero una visibilità sufficiente per poter circolare in strada.

L’automobilista era stato fermato nella mattinata del 30 dicembre mentre stava guidando vicino a una fermata dell’autobus, dopo aver sorpassato in maniera non sicura una volante della polizia. Dopo averlo fermato, i poliziotti hanno valutato che l’uomo non aveva pulito bene il parabrezza prima di mettersi alla guida, che risultava ancora in parte ghiacciato.

Parabrezza ghiacciato: pulirlo sempre prima di guidare

Secondo la polizia svizzera, prima di mettersi al volante, l’uomo non aveva ripulito bene il parabrezza della propria auto, che appariva ancora in parte ghiacciato e questo non gli permetteva una buona visibilità. Ma non è finita qua.

Il comportamento del guidatore, misto al parabrezza sporco, ha spinto gli agenti a pensare che l’uomo potesse essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti come alcol e droga e per questo hanno richiesto un esame tossicologico di sangue e urine. Ancora si aspettano i risultati. Nel frattempo, ricordatevi sempre di sbrinare il vostro parabrezza prima di guidare.