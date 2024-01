Sanremo, fulmini su Amadeus: ‘Escluso senza ascoltarmi’ | Il celebre artista lo ha asfaltato

Momento difficile per il conduttore della kermesse: la rabbia degli esclusi inizia a farsi sentire. Contro di lui un personaggio immortale.

Svolgere un ruolo importante come quello di direttore tecnico del più grande evento musicale italiano significa anche dover fare dei sacrifici e accettare dei compromessi.

Lo sa bene Amadeus, che per la quinta (e ultima) volta torna in veste di conduttore del Festival di Sanremo, rendendosi anche oggetto di pesanti critiche.

Una di queste è arrivata proprio in questi giorni: mentre nella città ligure vengono definiti gli ultimi dettagli della kermesse, in televisione iniziano a comparire alcuni detrattori.

Quando però la voce dei tuoi detrattori è tanto famosa da essere considerata una bandiera della musica italiana nel mondo, il rischio di uscirne sconfitto è altissimo…

La rabbia generata dall’esclusione: non l’ha presa bene

Nella recente puntata di “Verissimo”, andata in onda il 17 dicembre, Silvia Toffanin ha ospitato Al Bano Carrisi e sua figlia Romina, attualmente in attesa di un bambino. Durante l’intervista, padre e figlia hanno condiviso momenti intimi legati al loro rapporto affettuoso, includendo ricordi teneri con la nonna Jolanda, madre di Al Bano. Il cantante di Cellino San Marco ha anche dedicato un momento alla musica, eseguendo una canzone che sorprendentemente è stata esclusa dalla selezione di Sanremo 2024.

Il momento saliente è stato l’approfondimento della controversia con Amadeus. Al Bano ha rivelato di aver inviato la sua canzone “Ci devi credere” per partecipare all’evento, ma Amadeus ha respinto l’inclusione, sostenendo che non ci sarebbe stato spazio per quella particolare traccia. In risposta, Al Bano ha espresso disappunto, chiedendo ironicamente se Amadeus avesse davvero ascoltato la canzone: “Ecco, gli farei una domanda, Amadé, ma sta canzone l’hai ascoltata o no?”.

Una scelta tecnica o semplice antipatia?

Dopo aver eseguito il brano escluso, Al Bano ha dichiarato che lo dedica a Amadeus e a tutti gli italiani, evidenziando così il suo dissenso rispetto alla decisione presa. La rabbia del cantante è rimasta evidente nonostante la conduttrice abbia tentato di smorzare l’atmosfera spostando lo sguardo di Al Bano verso il ricordo della madre Jolanda, recentemente scomparsa e dal cantante definita come una donna dai valori rari: “Mia madre ha sempre vissuto per dare e non per avere“.

L’esclusione di Al Bano dalla partecipazione al Festival ha dato vita ad una serie di critiche e teorie riguardanti le decisioni del direttore tecnico Amadeus, ormai prossimo all’addio dalla conduzione del Festival. C’è chi ritiene che la scelta di Amadeus non abbia nulla a che fare con la canzone in sé, ma piuttosto con la volontà di riservarsi Al Bano in qualità di superospite anziché di partecipante. A giudicare dalla reazione del cantante, però, sembra che la possibile proposta non sia ancora arrivata.