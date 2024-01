Don Matteo 14, prima dell’inizio una brutta notizia | Il giorno più atteso rischia di saltare

Arriva la quattordicesima stagione dell’amatissima serie, ma qualcosa non va: notizie nefaste scuotono l’anima degli spettatori.

Ci sono serie televisive che da decenni catturano l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, capaci di reinventarsi e colpire nonostante la loro longevità.

“Don Matteo” è indubbiamente una di queste: la serie che ruota attorno alla vita del prete investigatore omonimo continua a regalare colpi di scena dal lontano 2000.

L’arrivo della quattordicesima stagione è ormai prossimo, e gli spettatori della serie sono già col fiato sospeso a causa di alcune notizie trapelate.

Un evento decisamente inatteso ha scosso gli animi dei fan di “Don Matteo”: vediamo di cosa si tratta.

Nuovi volti e un matrimonio a rischio

La nuova stagione della serie televisiva “Don Matteo”, prodotta da Rai Fiction e Lux Vide, promette di regalare ai telespettatori un mix avvincente di emozioni, colpi di scena e personaggi intriganti. La trama si sposterà su una coppia di protagonisti freschi di entrata, il capitano Diego Martini interpretato da Eugenio Mastrandrea, e la nuova pm Vittoria Guidi, interpretata da Gaia Messerklinger. Secondo uno spoiler rivelato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, Diego Martini farà il suo ingresso a Spoleto con l’intento di riconquistare l’amore della sua ex fidanzata, Vittoria Guidi, che ha rotto con lui a causa del suo carattere patologicamente chiuso e ossessivo-compulsivo.

La trama prevede che Vittoria sia pronta a sposarsi con un altro, ma Diego farà di tutto per impedirlo, creando così un nodo romantico e drammatico all’interno della serie. Ma le sorprese non si fermano qui: la nuova stagione vedrà anche l’arrivo di Giulia Mezzanotte, la sorella di Don Massimo, interpretata da Federica Sabatini. La ragazza nasconde un passato difficile e ha gravi problemi con la giustizia. La sua presenza in canonica potrebbe rappresentare il terzo elemento di un potenziale triangolo amoroso, complicando ulteriormente la trama…

Le parole di Nino Frassica: pronto ad andare in pensione

Un altro personaggio che aggiungerà ulteriore fascino alla serie è Bart, un bambino con la sindrome di down che ha stretto un forte legame con Raoul Bova sul set. L’attore ha condiviso che i due passano molto tempo insieme, ridendo e scherzando, promettendo momenti toccanti e dolci all’interno della storia. La nota rivista ha anche confermato il ritorno dei personaggi iconici come Natalina, Pippo e il maresciallo Cecchini. Questo terzetto collaudato sarà pronto a regalare sorrisi e intrighi con il suo classico intreccio di malintesi e incomprensioni. Nino Frassica, che interpreta il maresciallo Cecchini, ha condiviso la sua esperienza nella serie, dichiarando di aver interpretato ruoli diversi nel corso degli anni e aggiungendo con ironia che al suo personaggio manca solo la pensione.

Don Matteo, giunta alla sua quattordicesima stagione, continua a essere un punto di riferimento per il pubblico televisivo, trasmettendo la sensazione che nel mondo esistano ancora persone buone. Frassica ha concluso elogiando la serie, sottolineando che se il telegiornale può spingere a chiudere le porte, “Don Matteo” è in grado di ispirare a riaprirle. La nuova stagione, attesa per marzo 2024, promette di catturare il cuore degli spettatori con nuovi personaggi e avvincenti sviluppi nella trama.