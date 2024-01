Altroconsumo, puoi risparmiare più di 1.000€ all’anno al supermercato scegliendo quello giusto | La spesa ti viene gratis

Vuoi risparmiare davvero sulla spesa familiare? Ecco quali sono le mete dei veri sconti – si concentrano soprattutto in una provincia…

Oggi giorno, fare la spesa per l’approvvigionamento familiare è diventato un’impresa sempre più ardua a causa dell’incremento esponenziale dei prezzi dei prodotti sugli scaffali dei supermercati.

Le famiglie si trovano costrette a cercare soluzioni per far fronte a questa costante necessità, adottando strategie come l’acquisto nei discount o riducendo il numero di visite ai supermercati.

La situazione varia considerevolmente per le coppie con figli a carico, a seconda del contesto economico e delle abitudini di consumo.

Tuttavia, una luce in fondo al tunnel sembra profilarsi, portando con sé la possibilità di risparmiare oltre €1000 all’anno sulla spesa familiare. Questa notizia rappresenta un sollievo significativo per i consumatori, offrendo loro la prospettiva di invertire la rotta in modo positivo e sbarazzarsi di pensieri angoscianti e problemi finanziari.

In un mondo di difficoltà economiche il futuro è fatto di risparmio

Secondo uno studio condotto da Circana, società di ricerca specializzata nella gestione e analisi del comportamento dei consumatori, l’aumento dell’inflazione ha portato a un significativo aumento della crescita dei discount. Sempre più persone cercano sconti e prezzi convenienti per gestire al meglio le proprie finanze domestiche. Tuttavia, la vera novità è la possibilità di percepire una spesa quasi gratuita, grazie al risparmio consistente ottenuto seguendo linee guida specifiche.

Altroconsumo, l’organizzazione dei consumatori più autorevole, ha individuato i punti vendita più convenienti a Milano, classificandoli dal più economico al più caro. Attraverso questa ricerca accurata, si stima che sia possibile risparmiare fino a €1085 all’anno: un risultato che sicuramente porterà gioia alle famiglie italiane.

Quali sono i punti vendita più convenienti?

L’elenco fornito da Altroconsumo include punti vendita come Esselunga in Via Andrea Solari 29 e Viale Suzzani 221, entrambi con un coefficiente di convenienza pari a 107; a seguire, Iperal in Viale Monza 241 con lo stesso coefficiente, e Conad in Via Bernardo Quaranta 42 con un coefficiente di 109. In linea di massima, quindi, Iperal, Esselunga e Conad si distinguono per la possibilità di offrire prodotti di marca e di alta qualità a prezzi accessibili.

Questi dati forniscono un valido aiuto alle famiglie per orientarsi nel complesso labirinto economico e fare acquisti in modo consapevole. In un momento in cui ogni euro conta, individuare le mete dei veri sconti può fare la differenza nel bilancio familiare, garantendo un risparmio significativo senza compromettere la qualità della spesa. La prospettiva di spendere di meno senza rinunciare alla qualità è senza dubbio una notizia che metterà le famiglie italiane al settimo cielo.