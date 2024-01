Riscaldamenti, metti il pannello a infrarossi che scalda come i termosifoni ma consuma la metà

Hai mai pensato di affidarti al pannello a infrarossi per riscaldare la casa? Consuma molto meno dei classici termosifoni: ma quale scegliere?

Anche se un po’ in ritardo, anche quest’anno l’inverno è arrivato. Le temperature questa volta sono insolitamente miti, ma accendere il riscaldamento, di giorno o di notte, certe volte diventa davvero necessario.

Tuttavia, come tutti sanno, nel corso degli ultimi anni i costi di alcune materie prime come gas ed elettricità sono aumentati a dismisura e oggi riscaldare la casa non è più alla portata di tutti e molte famiglie ci pensano due volte quando possono accendere il riscaldamento.

Ci sono diversi modi per risparmiare sul gas e uno di questi consiste nell’installare dei pannelli a infrarossi: ma di cosa si tratta esattamente? E perché consumano meno rispetto ai termosifoni normali?

Pannello a infrarossi: come funziona sul riscaldamento

I pannelli a infrarossi rappresentano un’ottima alternativa al classico termosifone per riscaldare la casa. Questi pannelli, infatti, sfruttano una particolare tecnologia che invia luce a infrarossi a lunga durata, che va a penetrare nelle pareti, nel soffitto e nel pavimento delle stanze in cui sono installati. In questo modo, vanno a rilasciare calore.

Quanto consuma un pannello a infrarossi e quale conviene comprare?

Pannello a infrarossi: il Blanco Plus Melchioni consuma pochissimo

In generale, i pannelli a infrarossi consumano molto poco rispetto ai termosifoni, ma non sono tutti uguali. In particolare, il pannello Blanco Plus Melchioni consuma solo 450 Watt circa e costa 85 euro, con la spedizione inclusa su Amazon Prime.

Questo pannello è realizzato in ceramica e ha un design semplice ed elegante e permette di riscaldare stanze fino ai 12 mq. Il suo funzionamento può essere programmato grazie a un timer e a un termostato integrati.

Inoltre, è fornito anche di uno speciale sensore che lo spegne se avverte le finestre aperte, così si evitano gli sprechi. Può essere posizionato sia in verticale sia in orizzontale, non emette odori ed è adatto anche ad ambienti umidi.