La musica italiana perde un’icona: “Mi allontano dalle scene” | La drastica scelta di Elisa

Elisa Toffoli fa un annuncio che sconvolge veramente tutti i suoi fan, dal primo all’ultimo: si tratta di un ritiro davvero inaspettato.

La grandissima Elisa Toffoli, una tra le cantanti più apprezzate della sua generazione, e non solo, ha preso una decisione che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Elisa ha cantato per anni, vincendo il Festival di Sanremo del 2001 con il singolo Luce e partecipando anche all’edizione del 2022, arrivando seconda in classifica con O forse sei tu.

Numerose le sue collaborazioni con altri artisti del calibro di Ligabue e le sue canzoni in altre lingue, nello specifico inglese e spagnolo, che l’hanno resa nota anche oltre i confini del Bel Paese.

Sembra essere giunta una battuta di arresto per la cantante più famosa e amata di sempre, e questo lo ha comunicato lei stessa: vediamo insieme cosa ha detto.

La scelta di Elisa

Elisa ha rilasciato da pochi giorni un intervista a Il Messaggero in cui ha parlato di molti argomenti, e nello specifico è stato affrontato proprio il periodo che la cantante sta attraversando.

Si tratta, infatti, di un momento che sembrerebbe essere particolare che lei stessa ha descritto nel corso di un’intervista con una sensibilità che sappiamo appartenerle.

Le parole della cantante

Alla testata Il Messaggero, Elisa ha raccontato del suo imminente ritiro e della situazione che sta vivendo, soprattutto dal punto di vista introspettivo: “Mi fermo. Ho bisogno di mettere un punto. Mi sento svuotata”, ha dichiarato la cantante. Molti dei suoi fan sono rimasti veramente a bocca aperta dopo la sua confessione in merito alle intenzioni di ritirarsi dalle scene per un po’.

“Cosa farò nel frattempo? Non lo so. Non ho programmi”, ha raccontato, spiegando quindi di volersi prendere una sorta di anno sabbatico, “Magari mi divertirò facendo snowboard, una mia grande passione. Di sicuro c’è che per più di un anno non farò uscire nulla e resterò lontana dalle scene“. Le sue dichiarazioni, anche ri-pubblicate da una pagina su Instagram chiamata gossipetv, hanno suscitato nei follower e in chi la conosce le reazioni più disparate: da chi è stato felice per questa meritata pausa della cantante, a chi invece l’ha aspramente criticata per questa volontà. Come spessa avviene, anche in questo caso il web si è diviso esprimendo pareri radicalmente differenti.