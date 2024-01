Sorrisi smaglianti da giovani, oggi sono due dei comici più amati d’Italia | Li riconoscete entrambi?

Sono davvero giovanissimi in questa foto di qualche anno fa, eppure alcuni elementi sono inconfondibili. Li riconoscete?

Due sorrisi forse imperfetti ma luminosi come pochi: uno affianco all’altro con gli occhi che ridono e sguardi molto intensi puntato sull’obiettivo.

Uno con una chioma folta, l’altro con i capelli corti, abbracciati l’un l’altro proprio da buoni amici quali sono.

Il modo di ridere e soprattutto i loro lineamenti restano comunque dei loro marchi, e possono essere riconosciuti nonostante il tempo sia trascorso.

Avete capito chi sono? Oggi sono due volti pazzeschi della televisione e del cinema comico, che portano sorrisi in tutta la nazione.

Portatori di sorrisi

Ebbene li avete riconosciuti? Sono proprio loro, Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, due degli attori comici che hanno fatto la storia di un pezzo di cinema italiano e sono ormai personaggi integrati del tessuto sociale del Bel Paese.

La foto è stata pubblicata proprio da Maurizio Mattioli, che scrive una descrizione della foto davvero nostalgica.

Due attori strepitosi

“Eravamo proprio piccoli……”, ha scritto Mattioli, “Lo riconoscete quello accanto a me???”, chiede, taggando poi proprio l’amico Enzo Salvi. Leggendaria, ad esempio, la telefonata al Pupone nell’ambito del film “Un’ estate al mare” del 2008: la scena è stata postata anche in tempi recenti da vari profili online sia su Youtube che su Instagram. Infatti il post è davvero pieno di commenti dei fan dei due attori, molti dei quali sembrano non essere a conoscenza dell’amicizia tanto longeva delle due celebrità della tv e del cinema.

Altri ricordano l’ormai leggendario personaggio interpretato da Enzo Salvi, Er Cipolla, richiamando numerose delle sue battute diventate, negli anni, dei veri e propri tormentoni che difficilmente non si conoscono anche solo per sentito dire. “Non oso pensare quante risate vi sarete fatti nella vostra vita e quante ne avete fatte fare agli altri”, scrive un utente con tono romantico e nostalgico: è certo che ridere è un balsamo per moltissime situazioni, e sdrammatizzare, anche insieme ad altre persone, è uno dei metodi più efficaci per fare sì che una situazione apparentemente enorme si riduca e anche di molto, e diventi molto più semplice da affrontare. Per questo i comici sono tanto preziosi per la società contemporanea, e lo sono stati anche per le precedenti.