Lidl, il suo cioccolato va a ruba, lo vogliono tutti | Dietro la marca bianca i Willy Wonka di fama mondiale

Il cioccolato Lidl è una chicca per gli intenditori dal palato fine, ma chi c’è dietro la sua produzione? La risposta è sorprendente.

L’associazione tra spesa del discount e scarsa qualità è da anni un concetto superato, e alcune catene lo dimostrano più di altre.

Tra tutte le proposte, LIDL è da anni sinonimo di qualità e standard elevati. I suoi prodotti a prezzi accessibili per le famiglie hanno fatto sì che questa catena di discount diventasse la soluzione di spesa per moltissimi italiani.

Coniugare la convenienza con standard elevati è il modus operandi di LIDL, che lo dimostra anche con un prodotto apprezzatissimo dagli acquirenti: il cioccolato.

Se hai a casa del cioccolato LIDL, puoi star certo di avere tra le mani non solo un prodotto delizioso ma anche sostenibile: ecco perché.

Dietro al cioccolato LIDL marchi conosciutissimi

Molti consumatori associano i prodotti dei discount a una qualità inferiore, ma la realtà è ben diversa. Un esempio lampante di questo paradigma è rappresentato dal cioccolato offerto da LIDL, la catena tedesca con una filosofia di “qualità a poco prezzo“. Contrariamente alle aspettative, il cioccolato LIDL non solo soddisfa i criteri di eccellenza, ma è spesso prodotto da marchi di fama mondiale.

Tra i diversi prodotti offerti nei discount, il cioccolato è spesso oggetto di pregiudizi sulla sua qualità. Tuttavia, dietro la pregiata selezione di cioccolato LIDL si celano marchi internazionali di rilievo, come Lindt e Ritter Sport. Questi produttori rinomati si sono associati a LIDL per offrire un prodotto di alta qualità a prezzi accessibili, sfatando così il mito che i discount offrano solo beni di scarsa qualità.

Qualità accessibile ed eco sostenibile: l’impegno di LIDL

La gamma di cioccolato LIDL non si limita ai marchi noti, ma include anche il marchio interno Fin Carré. Questo cioccolato, con l’acronimo “fino e corretto”, si distingue per essere realizzato con cacao FSC al 100%, garantendo una produzione sostenibile. Le varianti al latte, fondente, bianco e al latte con nocciole offrono non solo un’esperienza gustativa deliziosa ma testimoniano anche l’impegno della LIDL verso la sostenibilità.

Nonostante la distribuzione di marchi terzi, la LIDL mantiene rigorosi standard qualitativi e ambientali. Attraverso il Certified Sustainable Cocoa Program, la catena tedesca traccia l’intera filiera del cacao, garantendo un processo che va dalla produzione delle piante fino alla fornitura finale. Questo impegno evidenzia la costante attenzione della LIDL per offrire prodotti di alta qualità ai suoi consumatori, dimostrando che la convenienza non deve mai compromettere l’eccellenza.