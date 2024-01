Codice della strada, in auto è vietatissimo ma nessuno lo sa | Ogni giorno rischi 500€ di sanzione per questa brutta abitudine

Guidare è un’attività che molti di noi compiono ogni giorno, ma non tutti conoscono alla perfezione il codice della strada e a volte le multe possono essere molto salate.

Quando ci si mette alla guida di un’auto bisogna sempre fare attenzione a mille cose, non solo sulla strada, ma anche proprio all’interno della propria macchina, che deve sempre essere in regola.

A volte, ci si tende a dimenticare alcuni dettagli del codice stradale, che è in realtà molto severo e preciso. Di solito, però, le multe più “comuni”, che possono portare anche alla perdita di un numero non basso di punti, provengono da parcheggi non corretti o scaduti, sorpassi vietati o l’aver circolato nelle corsie sbagliate, come per esempio quelle degli autobus.

Anche il comportamento del guidatore e dei suoi passeggeri deve essere corretto, anche all’interno dell’automobile: per un’infrazione in particolare si rischiano fino a 500 euro di multa. Ecco i dettagli.

Codice della strada: cosa non fare in macchina

Ovviamente, mentre si guida, all’interno della macchina non è consentito fare ogni cosa che si desidera: sia il guidatore sia i suoi passeggeri devono mantenere un comportamento corretto.

Devono, quindi, indossare le cinture di sicurezza e il guidatore non deve assolutamente utilizzare il telefono o fare qualunque altra cosa che potrebbe farlo distrarre. E per quanto riguarda il fumo? Si può fumare in macchina? In teoria sì, ma non sempre.

Codice della strada: quando si può fumare in macchina?

Negli ultimi anni, la legge italiana è diventata sempre più severa per quanto riguarda i luoghi pubblici dove è consentito fumare. Di fatto, ormai, i luoghi pubblici in cui è permesso fumare sono davvero pochi. E in macchina invece?

In teoria, nella propria auto sarebbe consentito fumare, ma non sempre. L’articolo 24 al comma 2 del codice stradale dice chiaramente che al guidatore non è permesso fumare (sia in sosta sia in movimento) se sta viaggiando con determinate categorie di passeggeri, come donne in gravidanza o minorenni. La multa va dai 27,50 ai 275 euro, ma può aumentare fino a 500 se il minore presente ha meno di 12 anni.