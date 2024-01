Lavastoviglie, usa il trucco dello sportello: risparmi il 35% di energia | È utile anche per un’altra cosa, ormai lo fanno tutti

Utilizzare la lavastoviglie con piccoli accorgimenti può fare la differenza nella gestione delle spese domestiche: ecco un trucco speciale.

Vivere in un’epoca di crisi economica non è facile, e per la maggioranza degli italiani, arrivare a fine mese può rappresentare una sfida sempre più impegnativa.

La crescente crisi economica sta mettendo a dura prova le tasche del Bel Paese, rendendo essenziale trovare modi creativi per risparmiare.

In questa ottica, anche le piccole azioni quotidiane, come l’utilizzo della lavastoviglie, possono pesare molto sulla bolletta dell’elettricità.

Per quanto possa sembrare scontato, il risparmio in bolletta può fare la differenza nel bilancio generale dell’economia di casa: ecco come.

Staccare sempre la spina è fondamentale

L’aumento delle tariffe dell’energia elettrica e del gas ha portato molte persone a cercare soluzioni per ridurre i costi delle utenze domestiche. Un approccio pratico per evitare bollette stellari è adottare abitudini parsimoniose all’interno della propria abitazione. Una strategia chiave è quella di utilizzare gli elettrodomestici con saggezza, attivandoli solo quando necessario e staccando la spina degli apparecchi inutilizzati.

Anche dispositivi a basso consumo come le luci a LED possono accumulare costi se lasciati accesi senza necessità. La lavatrice, un elettrodomestico essenziale in ogni casa, può anch’essa diventare una fonte di risparmio se utilizzata in modo oculato. È consigliabile effettuare lavaggi a pieno carico, preferibilmente durante le ore notturne o i giorni festivi, evitando il prelavaggio quando possibile. Ma il vero “peso massimo” dell’economia domestica è un elettrodomestico in cucina: la lavastoviglie.

Il trucco dello sportello: risparmi più di un terzo dei consumi

Sebbene comoda, la lavastoviglie può contribuire significativamente ai consumi energetici. Per massimizzare il risparmio, è consigliabile utilizzarla solo a pieno carico e preferibilmente durante il programma eco. Tuttavia, c’è un trucco che va al di là delle impostazioni standard: il trucco dello sportello. Il momento dell’asciugatura è noto per richiedere una considerevole quantità di energia elettrica. Eliminando questa fase e aprendo lo sportello al termine del ciclo di lavaggio, è possibile risparmiare oltre il 35% dei consumi.

Questo semplice gesto non solo riduce i costi energetici, ma permette anche la naturale aerazione del dispositivo, prevenendo la formazione di muffa e batteri. Oltre ai benefici finanziari, questa pratica dimostra l’importanza di adottare un approccio consapevole all’utilizzo degli elettrodomestici. In un periodo in cui ogni risparmio conta, integrare piccoli accorgimenti nella routine quotidiana può contribuire a mantenere sotto controllo le spese domestiche.