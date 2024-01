Raccolta differenziata, butti sempre questa cosa nel vetro ma non è quello il suo posto | Ogni giorno rischi 650€ di multa

Quando si fa la raccolta differenziata bisogna stare molto attenti: in particolare, non bisogna mai buttare certi materiali nel vetro, ma in molti si sbagliano. La multa può essere molto salata.

La raccolta differenziata fa ormai parte della vita di tutti i giorni. Da diversi anni, infatti, lo Stato spinge i cittadini a riciclare, in modo da consumare e inquinare il meno possibile.

Ogni giorno, quindi, è importante smaltire bene i rifiuti e quindi riciclarli correttamente in base al materiale di cui sono composti. I rifiuti vanno smistati in base a se sono fatti di plastica (e alluminio), carta, vetro o se sono organici. Infine, c’è il bidone per l’indifferenziato, ovvero quei rifiuti che non appartengono a nessuna categoria.

La teoria sembra semplice, ma sbagliarsi è all’ordine del giorno. In particolare, in molti commettono un grave errore nella differenziazione del vetro.

Riciclare il vetro: dove vanno lampadine e vetri rotti?

Nel bidone di vetro occorre buttare i materiali fatti di vetro, come bottiglie, recipienti vari o bicchieri. Ma non sempre questo tipo di oggetti sono fatti effettivamente di vetro e non sempre vanno buttati nel vetro anche se lo sono. Per esempio, i vetri rotti (come specchi o bicchieri) vanno gettati nell’indifferenziato, così come il cristallo e il pyrex, che non sono riciclabili

Un altro errore sono le lampadine, che invece vanno buttate in un contenitore a parte (neanche quello dell’indifferenziata va bene). Vanno buttate nel contenitore RAEE, ovvero quello dedicati ai rifiuti elettronici, come per esempio i cellulari (che possono anche essere portati in appositi negozi di elettronica dove vengono “rottamati”). Ma non finisce qui.

Raccolta differenziata: attenzione alle multe

Riciclare correttamente non è importante solo per diminuire il tasso di inquinamento e ridurre sprechi in generale, ma anche perché è obbligatorio e di conseguenza, se non lo si fa o lo si fa male, si rischia una multa.

Le multe di questo tipo possono diventare anche molto salate e dipendono dalle regole del comune o della regione dove si abita. Addirittura, le sanzioni sui rifiuti possono arrivare anche a 650 euro: fate molta attenzione.