Valeria Marini, avete mai visto la casa della super diva? È scintillante proprio come lei

Eccentricità e lusso sono le parole d’ordine della showgirl stellare, ma si riflettono nel suo privato? Casa sua è un vero gioiello…

Poche donne possono dire di essere delle vere e proprie dive quanto lei: Valeria Marini è una vera e propria icona sia in pubblico che nel privato.

Nota non solo per il suo talento ma anche per la sua forte personalità, da sempre Valeria integra il suo eccentrico modo di fare a tutti gli aspetti della sua vita.

Non a caso, oltre alla sua brillante carriera televisiva, Valeria è nota anche per la particolarità della sua abitazione.

Situata nel cuore di Roma, la casa di Valeria è un gioiello che riflette bene i suoi vizi e la sua persona: ecco com’è composta.

Un arredo che riflette perfettamente la sua persona

La casa di “Valeriona” è situata niente meno che in Piazza di Spagna, uno dei luoghi più famosi della capitale. La dimora “stellare” di Valeria Marini compare spesso nelle foto che la showgirl pubblica su Instagram, ed è spesso lo sfondo dei suoi photoset: un vero e proprio capolavoro architettonico con dettagli che lasciano a bocca aperta.

La dimora è dotata di un ampio terrazzo panoramico, adornato con piante verdi che conferiscono un tocco di natura in città. Gli interni, altrettanto affascinanti, raccontano la storia dei gusti sofisticati della Marini. Uno sguardo attento svela l’ammirazione della showgirl per Marilyn Monroe, che compare in diversi quadri appesi alle pareti, donando un tocco di eleganza retrò. Statue di angeli, dettagli gioiello, divani in pelle e poltrone lussuose contribuiscono a creare un ambiente raffinato e accogliente. Il camino in salotto è impreziosito da particolari unici, tra cui premi e riconoscimenti, come i Telegatti, testimoni della ricca carriera di Valeria nel mondo dello spettacolo.

Una casa che divide con i suoi amati gatti

La camera da letto, altrettanto curata, riflette lo stile personale della showgirl. Completano l’opera una palette cromatica che va dal bianco ai toni dorati e una vera perla, la jacuzzi in camera. Ogni angolo della casa sembra essere stato progettato con attenzione al dettaglio, creando un’atmosfera glamour. Inoltre, Valeria condivide il suo rifugio con i suoi adorati gatti Sexy, Stella e SexyStar, che diventano parte integrante della bellezza e della serenità della sua dimora.

La casa di Valeria Marini a Piazza di Spagna non è solo una dimora, ma un’opera d’arte vivente che riflette la personalità eclettica della showgirl. Condividendo con i suoi follower queste immagini straordinarie, Valeria invita il pubblico a immergersi nella sua intimità e a scoprire l’armoniosa fusione di lusso e calore che caratterizza il suo spazio vitale.