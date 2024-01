Autovelox, il Codice della Strada è un invito al sabotaggio | Se lo abbatti paghi meno di una multa per eccesso di velocità

Ma è vero che, se si riceve una multa per eccesso di velocità, converrebbe economicamente distruggere l’autovelox, piuttosto che pagarla? Sembra un assurdo paradosso.

Da diversi giorni, in Veneto, nei pressi di Rovigo, si aggira un misterioso criminale che sta abbattendo tutti gli autovelox della zona: che sia stato forse ispirato dal video di Angelo Greco, che nelle ultime ore sta spopolando su tutti i social, tra cui TikTok, Instagram e YouTube?

Sicuramente, gli autovelox sono tra i nemici più odiati dagli automobilisti. Anche se devono essere sempre segnalati (e grazie ad app come Maps è ancora più facile individuarli), non sempre è possibile evitare una multa per eccesso di velocità, che può essere anche molto salata, nonostante i chilometri superati non fossero poi così tanti.

Le sanzioni possono essere così alte che l’influencer Angelo Greco ha fatto notare che a questo punto forse, a livello economico, converrebbe più pagare una multa per aver distrutto l’autovelox, piuttosto che una semplice multa per eccesso di velocità. Andiamo a capire un po’ meglio.

Autovelox, meglio distruggerlo piuttosto che pagare la multa?

Nel suo video, Angelo Greco fa notare che la multa più lieve per eccesso di velocità dopo i 10 km/h consentiti è di ben 173 euro. Se si supera invece di 40 km/h, sale fino a 544 euro. Stiamo parlando di cifre sicuramente non basse e che non tutti possono permettersi di pagare così serenamente.

Si sa che il codice stradale è molto severo quando si tratta di queste questioni… tuttavia, il paradosso è che una multa per aver distrutto un autovelox arriva al massimo a 40 euro, decisamente di meno rispetto all’eccesso di velocità. Ma com’è possibile?

Autovelox, distruggerlo non risolve la situazione

Secondo una sentenza del tribunale di Firenze del 2006, distruggere un autovelox non è reato di danneggiamento, ma violazione dell’articolo 15 del codice stradale, che punisce chi rovina gli impianti posti ai lati della strada. Da qui, chi distrugge per esempio un autovelox non commette reato, ma riceve la multa per questa violazione, che può arrivare al massimo a 40 euro, decisamente meno dei 173 per eccesso di velocità.

Questo video ha scatenato tantissimo dibattito e molti commenti hanno fatto notare che distruggere l’autovelox dopo essere stati comunque fotografati non ha molto senso, perché a quel punto si dovrebbe pagare sia la multa per eccesso di velocità sia la multa per aver distrutto l’impianto. Quindi, per favore, non distruggete gli autovelox se non volete ricevere brutte sorprese, ma pagate semplicemente la multa. Ricordatevi che, se la multa vi sembra ingiusta (per esempio perché l’autovelox non era ben segnalato), si può sempre fare ricorso.