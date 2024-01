BTP, questo è il momento giusto per investire | Corri subito in banca a farlo, non ricapita più quest’anno

Hai mai pensato di investire in BTP? Ecco perché dovresti farlo adesso, è il momento perfetto.

Il recente calo dei prezzi dei titoli di Stato italiani ha scatenato una grande sorpresa. Dopo l’impennata delle quotazioni nelle settimane precedenti, infatti non ci aspettava il calo (probabilmente temporaneo) degli ultimi giorni. Proprio per questo, secondo alcuni esperti, si dovrebbe approfittare del momento per investire.

Secondo gli economisti, questo improvviso calo durerà solo per poco tempo e, di conseguenza, molti stanno consigliando di approfittare del momento e del calo di prezzi per investire proprio nei BTP, ovvero nei titoli di Stato.

In questo modo ci si assicurerebbe un’entrata utile per il futuro, anche se ovviamente si parla sempre di investimenti, ovvero un settore dove non sempre le varie mosse sono sicure al 100%. Ma perché investire ora e qual è la situazione italiana al momento?

BTP, la situazione attuale dei titoli di Stato italiani

Al momento, il costo rendimenti dei titoli di Stato sono più elevati rispetto alla fine del 2023. Per esempio, il BTP 01ST44 è passato da un rendimento del 3,37% a fine dicembre al 3,68% in gennaio. Un cambiamento notevole e solo nel giro di poche settimane. Questo ha determinato quindi un calo di prezzi dei singoli BTP.

Si ipotizza che questa situazione di ribasso delle quotazioni sia transitoria, e sia dovuta al momento particolare di inizio anno, che coinvolge anche i mercati azionari e quelli delle criptovalute. Transitoria quanto? Secondo Money.it, gli analisti prevedono che questa fase di calo delle quotazioni potrebbe durare ancora qualche settimana, ma poi i rendimenti dovrebbero riprendere la discesa.

BTP, perché investire adesso? Quanto durerà

Proprio per questa situazione temporanea, se sei un investitore dovresti considerare l’acquisto di titoli di Stato proprio adesso, sempre tenendo però d’occhio l’andamento del mercato, che potrebbe cambiare all’improvviso. Inoltre, dovresti cercare di individuare il possibile punto più basso prima della prevista risalita.

In generale, il 2024 potrebbe essere un buon anno per investire. Nel 2024, infatti, i rendimenti dei titoli dovrebbero diminuire a causa del rallentamento dell’inflazione e dai possibili tagli delle banche centrali. Di questi ultimi ne ha parlato anche la presidente Giorgia Meloni, che ha affermato che questo libererebbe risorse per affrontare il debito italiano e stimolare investimenti per il rilancio dell’economia.