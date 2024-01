Musica in macchina, non la puoi più ascoltare così | Ti sequestrano l’impianto e ti affibbiano 300€ di sanzione

Lo sapevi che secondo la legge bisogna rispettare certe condizioni per ascoltare la musica in macchina? Altrimenti si rischia una multa molto salata.

A tutti piace ascoltare la musica in macchina mentre si guida, ma non tutti conoscono alla perfezione il codice stradale che regolamenta anche questo aspetto della guida.

Quando si guida un qualsiasi veicolo, infatti, bisogna stare molto attenti ed evitare qualsiasi forma di distrazione che potrebbe compromettere le capacità del guidatore e, a volte, anche la musica può diventare un ostacolo. Allo stesso modo, bisogna sempre avere rispetto della quiete pubblica.

La legge permette l’ascolto di musica mentre si è al volante, ma prevede anche che non si vadano a intaccare certe condizioni: ecco cosa prevede più nello specifico il codice della strada.

Ascoltare la musica in auto: cosa non fare

Non tutti sanno che ci sono certe cose che in auto non si possono fare, come lasciare il climatizzatore acceso durante la fermata e fumare nell’abitacolo (in corsa o meno) mentre si sta viaggiando con un minorenne o una donna incinta. In questi casi le multe sono molto salate e possono arrivare anche ai 500 euro.

Cosa sappiamo, invece, sull’ascolto della musica? Ascoltarla a volume troppo alto è un vero e proprio reato, che va a intaccare la fedina penale del guidatore. Possiamo fare anche un esempio davvero accaduto, successo nel 2016 a Messina, quando un uomo alla guida di un auto è stato multato di 300 euro. Non solo: gli è anche stato sequestrato l’impianto stereo dell’auto.

Ascoltare la musica troppo alta in auto: multa e sequestro

L’automobilista di Messina stava guidando in centro mentre ascoltava la musica con i finestrini abbassati e gli agenti lo hanno sanzionato con una multa da 300 euro e gli hanno sequestrato lo stereo da 200 a 1500 Watts.

L’articolo 155 del Codice stradale, infatti, dice: “l livello sonoro emesso da apparecchi radio o di riproduzione sonora a bordo dei veicoli di cui all’articolo 155, comma 3, del codice, non può superare nell’uso 60 L/Aeq dB (A) misurato a 10 cm dall’orecchio del guidatore con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo a portiere e finestrini chiusi, e, comunque, deve essere tale da non recare pregiudizio alla guida del veicolo“.

Colpisce molto il fatto che la multa sarebbe dovuta dai 41 ai 168 euro, invece questo automobilista ne ha ricevuta una da 300, il che significa che probabilmente stava ascoltando la musica a un volume davvero troppo alto, al limite dell’assurdo. Si tenga conto, infine, che gli agenti non hanno degli strumenti per misurare il volume della musica, quindi tutto va a discrezione della loro valutazione. Di conseguenza, l’unica cosa che si può fare è usare il buon senso da entrambe le parti.