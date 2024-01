Bonus sociale elettrico: sbrigati, vale solo per i prossimi tre mesi | È la nuova misura anti crisi

Il senato approva il disegno di legge di Bilancio 2024: sostegno alle famiglie in difficoltà energetica, ecco come funzionerà.

Il bonus sociale elettrico costituisce un importante passo verso il sollievo delle spese energetiche per le famiglie a basso reddito.

Questa iniziativa si pone come un contributo tangibile alla mitigazione delle difficoltà economiche che molte famiglie stanno affrontando.

Il Senato italiano ha recentemente dato il via libera al Disegno di Legge di Bilancio 2024, segnando un passo significativo verso l’approvazione definitiva dopo un dibattito serrato.

Ecco come questo bonus potrà essere recepito dai richiedenti: manca poco tempo.

Bonus sociale elettrico, arriva la proroga

Con un margine di 37 voti di differenza, il disegno di legge relativo al Bonus elettrico è ora in attesa dell’esame della Camera dei Deputati, con la possibilità di ulteriori modifiche e discussioni. Durante questa fase, uno sviluppo chiave è stato l’approvazione dell’emendamento n. 1.9000, che ha sostituito la prima sezione del disegno di legge. La mossa è stata accompagnata da una richiesta di fiducia da parte del Governo, ottenendo il sostegno di 112 senatori, mentre 76 si sono espressi contrari e tre si sono astenuti. Inoltre, è stata inclusa la Nota di Variazioni, evidenziando la dinamicità delle decisioni prese in questo delicato processo.

Una delle misure di rilievo introdotte da questo disegno di legge è l’assegnazione di un contributo straordinario per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024 ai beneficiari del bonus sociale elettrico. Questa agevolazione è destinata a famiglie che versano in difficoltà economica o fisica, fornendo un supporto diretto senza la necessità di presentare ulteriori domande. L’entità del contributo crescerà in base al numero di componenti del nucleo familiare, seguendo le modalità stabilite nei mesi precedenti del 2023. Il budget massimo autorizzato per questo contributo nel 2024 è di 200 milioni di euro, e il trasferimento a favore della Cassa per i servizi energetici ed ambientali dovrà avvenire entro il 28 febbraio 2024.

200 milioni stanziati per aiutare le famiglie bisognose

Il disegno di legge non si limita al sostegno energetico. Viene introdotto un esonero parziale sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti per l’intero anno 2024. L’esonero varierà dal 6% al 7%, a seconda della retribuzione imponibile, mantenendo comunque intatto il pagamento della tredicesima mensilità. È fondamentale sottolineare che questa riduzione fiscale non influirà sull’aliquota di calcolo delle prestazioni pensionistiche, preservando così i diritti dei lavoratori a lungo termine.

Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 si configura come un significativo impegno del governo nel fornire supporto concreto alle famiglie in difficoltà. Il budget di 200 milioni di euro destinato al contributo straordinario riflette la volontà delle istituzioni di affrontare l’emergenza energetica e di assicurare un sostegno adeguato alle famiglie più vulnerabili. Il tempestivo trasferimento di fondi alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali entro il 28 febbraio 2024 garantisce che i beneficiari ricevano i fondi senza ritardi, sostenendo così l’efficacia delle misure adottate.