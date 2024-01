Conti corrente zero spese: se lo fai in questa banca ti regalano anche un buono Amazon da 100€

Quale conto corrente conviene scegliere per evitare le spese? Questo ti regala anche un buono Amazon ai nuovi clienti.

Il caro spese ha colpito anche il settore bancario. Per questo, le famiglie adesso non devono stare attente a risparmiare anche per le classiche spese aumentate di utenze di elettricità, gas e carburante, ma devono stare attente anche a scegliere il conto corrente più conveniente possibile e che quindi preveda spese basse, addirittura zero.

A causa dell’inflazione e della crescita dei tassi di interesse, le banche stanno procedendo a un aumento dei costi fissi, relativi a canone e gestione della carta di debito.

Questi aumenti colpiscono i conti tradizionali, ma non le banche che hanno invece registrato una riduzione dell’8% per il canone.

Conti corrente zero spese: quali convengono di più.

Le banche online hanno costi più bassi, ma costi di gestione più alti e per questo aumentano le spese fisse dei conti. Inoltre, ai nuovi clienti permettono di aprire un conto con azzeramento del canone, che in media si aggirerebbe intorno ai 62 euro annuali.

Di conseguenza, nel 2024 in quali banche conviene di più aprire un nuovo conto? I conti correnti migliori sono quelli a zero spese, che quindi non prevedono né un canone annuale né un costo fisso per tutte le commissioni che vengono effettuate, per l’esempio il versamento di bonifici. Inoltre, sono online e questo rende la gestione per il cliente molto più semplice, tramite app.

Tenendo conto di queste caratteristiche, i migliori conti corrente sono tre: Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli di ING, il Conto Online di Crédit Agricole e il Conto BBVA.

Tra i conti corrente a zero spese quello che forse conviene di più attivare è quello di BBVA, un gruppo bancario spagnolo molto conosciuto che lavora nel mercato italiano da diversi anni.

Conto corrente zero spese: quale scegliere

Le banche ogni volta propongono stratagemmi diversi per cercare nuovi clienti. A volte, un conto con tutte le comodità (come zero spese sia di canone sia di commissione sia di prelievo) non bastano. Il cliente sceglie la banca anche in base a come viene trattato e se viene fatto sentire “speciale” dalla propria banca.

Per questo, il conto corrente Arancio di ING prevede l’azzeramento del canone se si sottoscrive il modulo Zero Vincoli e nessuna spesa per bonifici o prelievi. Infine, ai nuovi clienti che effettuano almeno 500 euro di spese entro il 31 gennaio 2024 regalano un buono Amazon di 100 euro.