Patente, controlla subito dietro se ti hanno assegnato il codice 05 | Puoi rischiare una sanzione da 600€

La tua patente ha il codice 05 stampato sul retro, come ti è stato assegnato? Se non ce l’hai potresti rischiare una multa anche molto salata.

Senza dubbio, guidare è un’azione che la maggior parte di noi compie quasi tutti i giorni. Per andare a lavoro o per fare un viaggio breve e lungo, oggi prendere la macchina è diventata un’azione normalissima, anche se questo include anche dover combattere spesso contro il traffico.

Ovviamente, prima di arrivare a comprare un’auto e quindi a guidarla, bisogna aver regolarmente conseguito la patente, il cui esame comprende una parte scritta e una parte pratica, con tanto di manovre e guida. Se l’esame viene superato, si ottiene fisicamente la patente, che ha la popolarissima forma di rettangolo rosa.

Dietro la patente ci sono stampate diverse informazioni, alcune scritte esplicitamente, altre invece sono redatte sotto forma di codice. Li conosci tutti? Sai cosa significa il codice 05?

Patente, cosa indicano i codici in numeri

Dietro la patente, ci sono stampate tutte le informazioni relative a quella patente: per esempio, i mezzi che possono essere guidati, o se lo stesso guidatore possiede a sua volta altre patenti. Può capitare che ci siano anche dei codici, che secondo la legge italiana ed europea, seguono l’ordine da 01 a 99, per l’Europa, e da 100 in poi, validi solo per l’Italia.

I codici possono essere relativi a informazioni sul conducente (se ha delle limitazioni per motivi fisici e medici), sul veicolo (se ha subito delle modifiche autorizzate, come il codice 10, che indica il cambio modificato o il 15, che indica la frizione modificata) e sugli aspetti amministrativi come copie sostituzioni e duplicati della patente – codici 70 e 71.

Patente, cos’è il codice 05 e quando serve

Tra i codici sulle limitazioni alla guida, c’è lo 05, a cui segue una serie di sottocodici da 05.01 a 05.08, ognuno con un significato preciso. 05.01 indica la guida in orario diurno; 05.02 è riferito alla guida entro un dato raggio di km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città o Regione; 05.03 è inerente alla guida senza passeggeri; 05.04 indica una velocità di guida limitata a determinati km/h; 05.05 è relativo alla guida autorizzata solo se accompagnato da titolare di patente; 05.06 fa riferimento alla guida senza rimorchio;

05.07 è inerente alla guida non autorizzata in autostrada; 05.08 indica niente alcool.

Ovviamente questi codici e sottocodici non compaiono sempre, ma quando le autorità competenti hanno deciso che il guidatore ne aveva bisogno. Dopo il 2016, inoltre, sono stati sostituiti dal 61 al 68, quindi se hai ottenuto o rinnovato la patente dopo il 1° gennaio 2017 non comparirà lo 05.

Cosa succede se non si rispettano queste limitazioni? Secondo la legge, si rischiano dai 158 ai 638 euro di multa e la sospensione della patente per sei mesi.