Agenzia delle Entrate, se non li paghi ti bloccano subito questo bene | Vale decine di migliaia di euro

Lo sapevi che se non paghi quanto stabilito e hai dei debiti, l’Agenzia delle Entrate può decidere di pignorarti un bene molto importante e costoso?

Pagare sempre le proprie tasse e i propri debiti è fondamentale per non incappare in eventuali problemi con il fisco o con l’Agenzia delle Entrate. Non tutti sanno che questi enti hanno il potere di sequestrare i beni della persona se questa non paga, causandole non pochi problemi.

Tra i beni che possono essere confiscati, c’è anche l’automobile, che può essere non solo molto costosa e valere diverse migliaia di euro, ma soprattutto molto utile per il proprietario, che magari la utilizza per recarsi al lavoro (e quindi sfruttare il lavoro per ripagare i propri debiti).

Questa impossibilità di guidare la propria auto a piacimento viene indicata con il nome “fermo amministrativo“: ecco in cosa consiste e quando può essere applicato. Per fortuna, in certe situazioni si può evitarlo.

Agenzia delle Entrate, cos’è il fermo amministrativo

Per fortuna, il fermo amministrativo non può essere applicato sempre, ma solo in determinate condizioni. In particolare, l’Agenzia delle Entrate tiene in considerazione che il debitore potrebbe usare l’auto per recarsi al lavoro e quindi non può permettersi di vederla sequestrata. L’auto, infatti, non può essere pignorata se rientra nei “beni strumentali“.

Per rientrare nei beni strumentali, deve rispettare queste caratteristiche: il proprietario deve essere un libero professionista o un imprenditore, il veicolo deve essere fondamentale per la sua professione (per esempio un medico), l’auto deve essere indicata in contabilità o nei beni ammortizzati.

Questo significa che se il proprietario svolge un lavoro da dipendente, non potrà evitare il pignoramento dell’auto, che non rientrerà nei beni strumentali.

Agenzia delle Entrate e fermo amministrativo: quali veicoli non comprende

Inoltre, a parte i veicoli dei liberi professionisti e degli imprenditori, ci sono delle particolari tipologie di veicoli che non possono essere sequestrati sotto fermo amministrativo dal fisco. Più nel dettaglio, ci riferiamo a: macchinari agricoli, veicolo dei rappresentanti, camion e furgoni di una ditta di trasporti, mezzi di movimento terra, auto del fornaio che consegna a domicilio e infine auto del medico che deve raggiungere i pazienti a domicilio.

Ovviamente, per fare in modo che questi veicoli rientrino in questa categoria e siano considerati fondamentali per la professione del proprietario, è obbligatorio che siano inseriti negli appositi registri e indicati come “mezzo di lavoro” o “auto aziendale”. Solo in questo modo, il fisco non potrà sequestrarli in caso di debiti da ripagare.