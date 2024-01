Posto di blocco, stanno controllando tutti gli sportelli | Se non trovano quella placca metallica staccano un verbale da 2.500€

Sei sicuro che la tua automobile sia in regola e abbia tutti i componenti? Si rischiano fino a 2.500 euro di multa in caso di mancanza di questo pezzo particolare.

Prima di mettersi alla guida, è necessario che tutto con il proprio veicolo sia a norma, comprendendo anche i documenti come la patente e l’assicurazione. Se non è così, si rischiano delle multe, che possono essere anche molto salate.

In particolare, è molto importante controllare che il proprio veicolo, in questo caso un automobile, sia in regola in tutti gli aspetti fisici e con quello che riporta il documento dell’omologazione.

Lo ha scoperto una donna, che ha ricevuto una multa di ben 2.500 euro quando è stata fermata a un posto di blocco e gli agenti hanno scoperto che alla sua macchina mancava un elemento fondamentale.

Sportelli dell’auto: la multa 2.500 euro

Tempo fa una donna ha ricevuto una multa salatissima perché le forze dell’ordine, dopo averla fermata a un posto di blocco, hanno realizzato che alla sua macchina mancava un “pezzo” fondamentale, obbligatorio per legge.

Quando si ricevono multe troppo salate, o che in generale si ritengono ingiuste, è possibile fare ricorso e così ha fatto anche questa donna, ma purtroppo è servito a ben poco. La Cassazione ha ritenuto la multa giustificata e ha approvato la multa da 2.500 euro che aveva ricevuto.

Sportelli dell’auto: che cos’è la targhetta identificativa

Una donna è stata fermata a un posto di blocco per un controllo e sembrava che tutto fosse in regola con la sua auto e i suoi documenti, quando gli agenti, ispezionando gli sportelli, si sono accorti che mancava la targhetta che serve per l’identificazione del veicolo.

Secondo l’articolo 74 del codice stradale, questa targhetta non solo è obbligatoria, ma deve anche essere posizionata in un punto dell’auto che sia ben visibile, come appunto uno sportello. Il compito di installarla è del costruttore e lo deve fare usando un’apposita placca di metallo.

La targhetta, inoltre, deve avere un codice identificativo rilasciato dalla motorizzazione e deve contenere delle informazioni necessarie come il nome del costruttore, il numero di omologazione dell’auto, il numero del telaio e il numero di identificazione. Inoltre, deve indicare il limite di carico massimo del veicolo, dei veicolo combinato di veicoli e di ciascun asse. Il tutto deve essere inciso in caratteri da 4 millimetri o più.

Inserire questa targhetta con una placca di metallo in un punto ben visibile dell’auto è fondamentale, così come è obbligatorio richiederne una copia al costruttore in caso di furto o smarrimento. Se non si seguono queste istruzioni, le multe possono essere terribili.