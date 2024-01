Ecobonus 2024, puoi spendere fino a 60.000€ e ti restituiscono la metà dei soldi | Ti rifai casa con pochi spicci

Quali sono i bonus previsti dal governo nel 2024? L’Ecobonus è stato confermato e prevede grandissime agevolazioni su certi lavori in casa.

Il 2024 ormai è iniziato da due settimane, ma per fortuna ci sono tante buone notizie dal mondo della politica. Il governo italiano ha confermato numeri bonus anche per quest’anno, tra cui quello noto con il nome di “Ecobonus“. Ma in cosa consiste esattamente?

Da ormai diversi anni, il governo in generale cerca di agevolare la vita di molte famiglie italiane, inserendo dei bonus economici in determinate situazioni, così da garantire un aiuto sicuro. Tra questi, si sa che l’Italia si sta impegnando per rendere lo stile di vita dei cittadini il più ecologico possibile e quindi sta introducendo diverse elementi per andare verso questa direzione.

Tra questi elementi c’è anche l’ecobonus, che riguarda alcuni lavori di ristrutturazione da svolgere in casa: ecco quali in particolare.

Ecobonus 2024: le agevolazioni a tema ecologia

Tra le agevolazioni in campo ecologico, a gennaio 2024 il governo Meloni ha confermato la detrazione al 50% per l’installazione dei pannelli solari (anche quelli da balcone) e per batterie di accumulo. Ovviamente, per ottenere la detrazione è importante che i pannelli vengano installati da un tecnico specializzato, che possa poi emettere la relativa documentazione ufficiale.

Riguardo all’Ecobonus, invece, più nello specifico anche nel 2024 restano confermate le detrazioni del 50% sulle spese fino a 60mila euro. Le spese possono riguardare la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari oppure per l’installazione di caldaie a biomassa.

Queste agevolazioni economiche sono sicuramente molto utili: non solo secondo un punto di vista prettamente finanziario e conveniente a livello economiche, ma anche a livello ambientale, dal momento che andranno a impattare meno sul clima.

Ecobonus 2024 o Bonus Casa? Tutte le possibilità

E per quanto riguarda lavori che prevedono un’Aliquota al 50%, come per esempio gli infissi? Anche per questo c’è una soluzione, anche più di una! Tuttavia, la più conveniente è quella fornita dal Bonus Casa, che a livello burocratico sembrerebbe in generale meno complicato e più agevole.

Tuttavia, gli incentivi dell’Ecobonus non finiscono qui. Se si ha intenzione di acquistare dei climatizzatori con l’intenzione di andare a sostituire la caldaia a gas, l’Ecobonus prevede una detrazione di ben il 65% per gli appartamenti e del 70% per i condomini, che hanno uno sgravio fiscale maggiore per l’isolamento termico delle parti comuni fino al 25% di espansione comune, con una spesa massima di 40mila euro. Questi bonus hanno ovviamente soddisfatto gli italiani ed è molto probabile che saranno parecchi ad approfittarne: tu cosa farai?