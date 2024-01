Specchietti retrovisori, il pulsante per regolarli è destinato a sparire per sempre | Faranno tutto da soli

Si sta per verificare una grande rivoluzione tecnologica nel mondo delle auto: gli specchietti retrovisori si regoleranno senza tasti, ecco come.

Quando si guida, bisogna sempre fare attenzione agli specchietti, sia all’interno della macchina, sia all’esterno. In particolare, prima di mettersi alla guida, è molto importante regolarli alla giusta altezza, così da essere sicuri di riuscire a vedere la strada ed eventuali veicoli da tutte le direzioni.

Un tempo, gli specchietti laterali si regolavano semplicemente a mano, ma con il tempo anche il settore automobilistico si è evoluto e oggi le auto più moderne permettono di regolarli direttamente dall’interno, premendo un tasto apposito.

Tuttavia, presto anche questa tecnologia risulterà obsoleta: una nota casa automobilistica sta lavorando a un progetto che rivoluzionerà completamente il mondo delle automobili. Sembra impossibile, ma i lavori sono già cominciati.

Specchietti retrovisori: come si regoleranno nel futuro

Nel corso degli anni, le automobili sono cambiate tantissimo e oggi guidare è molto più semplice e sicuro. Ci sono tantissime agevolazioni (basti pensare al semplice cambio automatico) e tantissimi sistemi che cercano di prevenire in diversissimi modi qualsiasi tipo di incidente.

Con gli anni, sono arrivati i sensori di stanchezza, i sensori che avvertono se la cintura è stata allacciata, se ci sono portiere aperte, se il livello di benzina è ottimale, per non dimenticare tutti i sensori per parcheggiare, evitando gli ostacoli grazie alle telecamere sul retro della macchina.

Ma le modifiche non finiscono certamente qui: avevate mai pensato che un giorno avremmo potuto regolare gli specchietti laterali con gli occhi e la testa?

Specchietti retrovisori: nel futuro si regoleranno con gli occhi

La General Motors ha depositato una domanda di libretto presentando un nuovo progetto intitolato: “Regolazione degli specchietti del veicolo in base alla posizione della testa e alla direzione dello sguardo“. Proprio così: la nota azienda sta lavorando a un sistema che permetta di regolare gli specchietti in base al movimento di testa e occhi.

L’azienda ha dichiarato che questa tecnologia sarà installata nei modelli di auto più recenti e che funzionerà grazie a delle telecamere che saranno installate all’interno dell’abitacolo. Queste telecamere cattureranno i movimenti degli occhi del guidatore e saranno anche in grado di capire se questo sta per addormentarsi.

Questo stesso hardware rileverà i movimenti di occhi e testa dell’autista quando questo si rivolge agli specchietti laterali e di muoverli di conseguenza per regolarli all’altezza corretta utilizzando l’intelligenza artificiale. Infine, per motivi di sicurezza verrà anche installata la possibilità di regolarli manualmente, con il classico tasto.