IMU 2024, tra poco ti arriva casa una nuova comunicazione con un extra da pagare | Fulmine a ciel sereno per i contribuenti, è la nuova legge di Bilancio

Nel 2024 è previsto un aumento per il pagamento IMU e la comunicazione con i nuovi importi maggiorati è in arrivo: non è una bella notizia per tante famiglie.

Il 2024 è iniziato da sole due settimane, ma molte notizie che stanno trapelando non sono tra le più belle. In particolare, si dice che ci saranno delle maggiorazioni negli importi IMU da versare quest’anno e che dovrebbero arrivare presto degli avvisi con tutte le informazioni a riguardo.

Non si tratta di un pagamento per il 2024, ma in realtà una rata extra che fa riferimento all’anno appena trascorso, ovvero il 2023. Per molti potrebbe essere una brutta sorpresa perché non era prevista per tutti, ma solo alcune categorie.

Si tratta appunto di una maxi rata extra, che riguarderà i possessori di seconde case, anche quelli che hanno già correttamente pagato le tasse IMU nel 2023. Andiamo a capire meglio.

IMU, nuovo importo 2023 da pagare

Per legge, tutti i cittadini italiani devono sottoporsi all’aliquota di calcolo degli immobili e di conseguenza pagare una tassa, l’IMU, appunto. Questa tassa sarà più o meno alta in base alle caratteristiche e al numero di queste proprietà e può essere pagata anche a rate, l’importante è che si rispettino i tempi previsti. I criteri cambiano leggermente in base alla regione di residenza, ma sono molto simili in tutta Italia. Di solito, si paga entro il 16 giugno a forma di acconto ed entro il 18 dicembre a forma di saldo.

Per questo, in molti credono che il pagamento effettuato entro il 18 dicembre sia sufficiente, ma in realtà non è così, perché c’è ancora quello di giugno perché i conteggi vanno comunque fatti ogni anno e le differenze vanno versate sotto forma di liquidazione. Quest’anno però le cose sono cambiate con la nuova Legge di Bilancio e la scadenza delle delibere è stata posticipata.

IMU, che cos’è la rata da pagare entro fine febbraio

Per finalizzare questa liquidazione, bisogna calcolare le aliquote comunali che vengono aggiornate ogni anno e poi caricate sul sito entro il 14 ottobre dell’anno in corso e poi rese pubbliche e ufficiali a fine mese. Tuttavia, con la Legge di Bilancio, le cose sono cambiate e che per il 2023, solo riguardo l’IMU, c’è tempo fino al 15 gennaio 2024.

Questo vuol dire che anche chi ha correttamente pagato tutto come previsto, potrebbe ritrovarsi a pagare un extra che all’inizio non era stato contemplato. Questo nuovo importo andrà pagato per forza entro il 29 febbraio 2024 e si terranno conto solo le delibere pubblicate entro il 16 gennaio 2024.