Pneumatici, controlla sempre questa parte della gomma, non lo fa nessuno | Il tuo veicolo è a rischio ma non lo sai

Lo sapevi che per garantire la massima aderenza all’asfalto del tuo veicolo, ti conviene controllare una certa parte della ruota della macchina?

Quando guidiamo, dobbiamo fare attenzione a molti aspetti, sia del codice della strada, sia della nostra auto. Ogni guidatore deve fare in modo che la propria macchina sia sempre in buono stato e abbia tutte le carte in regola per circolare in strada.

Per questo, è importante controllare che tutte le parti dell’auto non abbiano alcun problema, che sia visibile o meno. Una delle parti più importanti della macchina sono proprio le ruote, o più precisamente gli pneumatici. Controllarli regolarmente è fondamentale, perché delle gomme usurate potrebbero diventare un pericolo per il guidatore e i suoi passeggeri, perché potrebbero non garantire una buona aderenza alla strada.

Perciò ogni automobilista che si rispetti deve sempre controllare lo stato delle gomme della sua auto: più nello specifico, deve controllare queste valvole.

Pneumatici, cos’è la valvola di Schrader (o americana)

Gli pneumatici non sono eterni e vanno cambiati regolarmente. Ma come capire che è arrivato il momento di sostituirli con un pacco nuovo? Occorre controllare lo stato delle valvole.

La maggior parte delle automobili utilizza la valvola di Schrader, che prende il nome dall’ingegnere August Schrader, che la inventò nel 1891. E’ nota anche semplicemente come “valvola americana” ed è costituita da tre parti: un corpo in gomma o metallo, un tubo metallico e un dado che impedisce allo sporco di entrare.

La sua funzione è quella di mantenere costante la pressione degli pneumatici, in modo che possano essere gonfiato o sgonfiati tranquillamente senza reperire danni. Le perdite di pressione, infatti, sono pericolose e possono essere causate anche dall’ingresso di acqua o sporco, che per fortuna la valvola respinge.

Tuttavia, anche questa valvola non è eterna e potrebbe danneggiarsi. Se succede, occorre sostituirla.

Pneumatici, quando sostituire le valvole

Le valvole degli pneumatici devono essere sempre in buone condizioni, altrimenti non riescono a lavorare correttamente e questo significa che le gomme potrebbero perdere pressione e quindi non essere più efficienti come previsto. In particolare, potrebbero perdere aderenza alla strada, non garantendo più al guidatore di mantenere un buon controllo del veicolo.

Se la macchina perde aderenza, rischia di allungare i tempi di frenata, perdendo efficienza e questo potrebbe scatenare degli incidenti. Per questo le valvole degli pneumatici vanno controllate almeno ogni anno e sostituite ogni due. La sostituzione e il montaggio delle valvole nuove di solito non è una spesa altissima e si aggira intorno ai 10 euro, fino a un massimo di 25, a seconda dell’officina.